Serie A, quasi 4 milioni di spettatori per DAZN anche nel secondo turno

La seconda giornata della Serie A 2024/25 si è chiusa con quasi 4 milioni di spettatori su DAZN, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona DAZN, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea. Un dato in linea con la prima giornata di una settimana fa e ancora influenzato dalla partenza a metà agosto, con molti tifosi e appassionati ancora in ferie.

Il match più seguito, anche per questo turno, ha visto come protagonista la Juventus di Thiago Motta, la squadra che più di tutte ha destato curiosità, con più di 960mila spettatori. Una conferma per i bianconeri che hanno vinto anche la seconda sfida stagionale, la prima in trasferta, sul campo del Verona, dopo aver superato il Como.

Segue, a distanza, la prima sfida della giornata, quel Parma-Milan che ha consegnato la prima sconfitta in campionato ai rossoneri di Paulo Fonseca. La partita del Tardini è stata seguita da quasi 550.000 persone. Chiude il podio Napoli-Bologna con più di 400.000 spettatori collegati per la prima vittoria azzurra targata Antonio Conte.

DAZN spettatori seconda giornata Serie A – Tutte le sfide del secondo turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del secondo turno della Serie A 2024/25:

Sabato 24 agosto, ore 18.30 – Parma-Milan: 545.544 spettatori

Sabato 24 agosto, ore 18.30 – Udinese-Lazio: 72.161 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 24 agosto, ore 20.45 – Inter-Lecce: 366.133 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 24 agosto, ore 20.45 – Monza-Genoa: 60.014 spettatori

Domenica 25 agosto, ore 18.30 – Fiorentina-Venezia: 94.061 spettatori

Domenica 25 agosto, ore 18.30 – Torino-Atalanta: 259-072 spettatori

Domenica 25 agosto, ore 20.45 – Napoli-Bologna: 411.560 spettatori

Domenica 25 agosto, ore 20.45 – Roma-Empoli: 223.830 spettatori (co-esclusiva Sky)

Lunedì 26 agosto, ore 18.30 – Cagliari-Como: 243.353 spettatori

Lunedì 26 agosto, ore 20.45 – Verona-Juventus: 963.153 spettatori

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: