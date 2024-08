Chiesa vola al Liverpool, l'impatto dell'affare sul bilancio della Juventus

Federico Chiesa ha finalmente trovato squadra. Il calciatore italiano si trasferirà dalla Juventus al Liverpool, per la sua prima esperienza all’estero, in Premier League. L’esterno d’attacco italiano, che vestiva la maglia bianconera da ormai quattro stagioni, è stato considerato fuori dal progetto di Thiago Motta (come dimostrato anche l’esclusione nelle sfide di campionato) e la società ne ha voluto approfittare per recuperare risorse utili a finanziare l’ingresso di nuovi innesti.

Si tratta di un’operazione che alla fine si è concretizzata, considerando soprattutto che la Juventus ha chiesto un investimento ben lontano dai quasi 45 milioni di euro versati alla Fiorentina per il suo acquisto. Questo il costo storico del calciatore al 31 dicembre 2023, che non tiene oltretutto conto dei 10 milioni versati (3+7) per il prestito biennale prima del riscatto.

Chiesa plusvalenza Juventus – L’impatto a bilancio dell’operazione

Insomma, parliamo di un’operazione complessiva da 55 milioni di euro finora. Ma quanto incasserà la Juventus per l’addio del calciatore? E come impatterà l’operazione a bilancio? Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, la Juventus si è accordata con il Liverpool per 13 milioni di euro, ai quali aggiungere eventuali bonus, qualora dovessero maturare nel corso del tempo.

Il valore a bilancio di Federico Chiesa era pari a poco più di 21,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023, ultimo dato di bilancio ufficiale disponibile. Considerando il contratto in scadenza nel 2025, secondo le stime di Calcio e Finanza il suo valore netto è sceso a quota 14,3 milioni di euro circa alla data del 30 giugno 2024 e con i due mesi di stagione appena trascorsi, tocchiamo quota 11,9 milioni circa.

Con la cessione per 13 milioni di euro, Chiesa consentirà di fare registrare una plusvalenza minima di 1,1 milioni di euro circa alla Juventus. A questa cifra andrebbe poi aggiunto il risparmio sui conti 2024/25, che tra ammortamento e stipendio lordo ammonterebbe a 21,1 milioni di euro circa. Se così fosse, l’effetto positivo della cessione sarà pari a 22,2 milioni di euro sui conti 2024/25.