Juventus, ufficiale Nico Gonzalez: l'impatto dell'operazione a bilancio

Adesso è ufficiale, Nico Gonzalez è un nuovo calciatore della Juventus. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni», ha annunciato la società bianconera con una nota.

«L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi», prosegue la Juventus.

Nonostante si tratti di un prestito, «stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025». Quanto costerà dunque Nico Gonzalez alla Juve? Come impatterà l’operazione sui conti 2024/25?

Nico Gonzalez stipendio Juve – I costi totali dell’operazione

Considerando la struttura dell’operazione, la Juve inizierà ad ammortizzare il costo totale del cartellino dell’attaccante argentino già a partire da questa stagione. Quindi, nel bilancio 2024/25, Nico Gonzalez peserà a bilancio per un totale di 6,6 milioni di ammortamento, considerando la firma su un contratto quinquennale.

A questa cifra va aggiunto lo stipendio lordo. Secondo le indiscrezioni, Gonzalez percepirà in bianconero 3,6 milioni di euro netti a stagione. Avendo la Fiorentina potuto godere dei benefici fiscali del Decreto Crescita, questi saranno confermati anche nel nuovo contratto con la Juve, con quest’ultima che dovrà farsi carico per 4,72 milioni lordi relativi allo stipendio del classe 1998. Detto questo, Nico Gonzalez dovrebbe pesare per un totale di 11,32 milioni di euro sul bilancio della Juventus 2024/25.