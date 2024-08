Un altro esterno per Thiago Motta: ecco Nico Gonzalez. I costi dell'operazione

La Juventus di Thiago Motta si avvicina alla trasferta di Verona in emergenza per via dei molti indisponibili ma con una grande dose di entusiasmo in seguito al convincente esordio in campionato contro il Como.

Entusiasmo che di sicuro hanno i tifosi che dopo un paio di stagioni ricche di colpi di scena tutt’altro che positivi, sia dentro che fuori dal campo, si stanno godendo il mercato portato avanti da Cristiano Giuntoli, che sembra non accontentarsi mai. Infatti, dopo la firma di Piere Kalulu, in prestito con diritto di riscatto dal Milan, ecco che è pronto un doppio colpo che interessa gli esterni di attacco, ruolo chiave negli schemi del tecnico bianconero.

La Juve è pronta a mettere nero su bianco gli acquisti di Francisco Conceiçao, in prestito secco dal Porto, e di Nico Gonzalez. L’operazione che porta un altro calciatore viola a Torino è stata conclusa anche lei in prestito oneroso, ma con un obbligo di riscatto. Ma quanto costerà Nico Gonzalez alla Juve? Come impatterà l’operazione sui conti 2024/25?

Nico Gonzalez stipendio Juve – I costi totali dell’operazione

Dopo settimane di trattative, Giuntoli ha trovato un accordo con la Fiorentina per un prestito oneroso molto alto, 8 milioni di euro, seguito da un obbligo di riscatto pari a 25 milioni, per un totale di 33 milioni a cui potrebbero essere aggiunti un massimo di 5 milioni di bonus.

Considerando la struttura dell’operazione, la Juve inizierà ad ammortizzare il costo totale del cartellino dell’attaccante argentino già a partire da questa stagione. Quindi, nel bilancio 2024/25, Nico Gonzalez peserà a bilancio per un totale di 6,6 milioni di ammortamento, considerando la firma su un contratto quinquennale.

A questa cifra va aggiunto lo stipendio lordo. Secondo le indiscrezioni, Gonzalez percepirà in bianconero 3,6 milioni di euro netti a stagione. Avendo la Fiorentina potuto godere dei benefici fiscali del Decreto Crescita, questi saranno confermati anche nel nuovo contratto con la Juve, con quest’ultima che dovrà farsi carico per 4,72 milioni lordi relativi allo stipendio del classe 1998. Detto questo, Nico Gonzalez dovrebbe pesare per un totale di 11,32 milioni di euro sul bilancio della Juventus 2024/25.