La Premier League è già “on fire”: l’esordio delle stelle d’oltremanica

Dai campioni in carica del Manchester City alla rincorsa dei rivali cittadini, passando per gli agguerriti club di Londra , fino al nuovo Liverpool dopo la lunga era di Klopp. Ecco quali sono le stelle delle big inglesi e come hanno iniziato il proprio cammino in campionato.

Se il campo del Castellani mostrava evidenti segni di usura e imperfezione, quello della neopromossa nel massimo campionato inglese rispecchiava le caratteristiche, non a caso, del cosiddetto “prato all’inglese”. Va da sé che, con terreni di gioco al limite della perfezione, venga esaltato il talento degli interpreti in campo, che consente di regalare più spettacolo, più trasporto degli appassionati e, dulcis in fundo, incrementare un giro d’affari già fuori categoria .

Ormai considerato una tappa e non un punto di arrivo, il campionato italiano è ancora distante dal modello Premier League. Non solo fronte ricavi, risultati sportivi e appassionati nel mondo ma, soprattutto, a livello di entertainment . Basti confrontare, ad esempio, due terreni di gioco su cui si sono disputate due partite della prima giornata: Empoli-Monza e Ipswich Town-Liverpool.

Da Haaland a Salah: chi ben comincia…

Il primo turno di Premier League ha mostrato come gli equilibri della passata stagione siano rimasti immutati. Dalle parti di Manchester, sponda Citizens, soprattutto.

L’esordio contro il Chelsea, allo Stamford Bridge, non era certo dei più agevoli. Nonostante ciò, il tabellino finale delinea un 2-0 ai Blues senza storia, ancor di più se analizzato come si è concretizzato. Protagonista del match, senza troppe sorprese, Erling Haaland (HAA09).

L’attaccante norvegese, forte di una valutazione vicina ai 150 milioni di euro, ha aperto le danze con uno dei suoi soliti gol di potenza fisica e classe, con un tocco sotto a battere l’incolpevole Sanchez. Arrivato alla centesima presenza in maglia City, sono ben 91 i gol realizzati dal numero nove. Numeri da alieno, cifre da futuro Pallone d’Oro.

Un esordio in Premier che ha visto anche il ritorno al gol di Mohamed Salah (MOH11), a segno nel convincente 0-2 sul campo del neopromosso Ipswich Town. Davanti alla guest star Ed Sheeran (tifosissimo della squadra di casa), l’egiziano ha centrato la 350ª presenza con la maglia del Liverpool ed è entrato nella storia del campionato inglese: il numero undici è, infatti, il giocatore che ha segnato più volte nella prima partita della stagione (ben nove marcature).

Anche l’Arsenal è partito con il piede giusto, battendo 2-0 in casa il Wolverhampton. Primo marcatore della stagione dei Gunners Kai Havertz (HAV29), reduce da un Europeo al di sotto delle aspettative. L’attaccante tedesco deve confermare la crescita dello scorso anno, unico delle stelle della Premier ad aver aumentato il proprio valore di mercato in piattaforma dalla scorsa stagione (+14,13%).

Una forma da ritrovare: i casi di Bruno Fernandes, Nkunku e Son

I carichi di lavoro della preparazione estiva si fanno sentire. Il campionato iniziato a metà agosto non permette a molti giocatori di essere già al top della forma, soprattutto a quelli di più estro che necessitano di una “gamba” già a buon livello per sprigionare i propri colpi.

Vedasi la prestazione di Bruno Fernandes (FER08) contro il Fulham. Il capitano del Manchester United ha sulla coscienza due occasioni nitide nella prima frazione di gara, entrambe sciupate malamente. Va detto che il gioco dei Red Devils passa, quasi sempre, dai suoi piedi vellutati e gli oltre 50 milioni di valutazione dimostrano la qualità immensa del portoghese.

Chi deve riscattare una stagione negativa è, sicuramente, Cristopher Nkunku (NKU18). Nell’affollatissima rosa del nuovo allenatore Maresca, il francese del Chelsea sembra partire davanti a tanti suoi compagni, come Sterling e Mudryk. L’esordio con il City, però, non è stato all’altezza, complice una forma fisica ancora da limare, per lasciarsi alle spalle un’annata intaccata da noiosi e lunghi infortuni (-28,36%).

Nel “Monday Night” che ha riportato in Premier League un simbolo come il trentasettenne Vardy (a segno per la 191esima volta in maglia Leicester), la prestazione sottotono di Son Heung-min (SON07) ha destato preoccupazione tra gli Spurs. Il coreano non incide nel pareggio sul campo della neopromossa, non essendo mai presente in nessuna delle occasioni del Tottenham. Dopo l’addio di Kane della scorsa stagione ci si aspettava ben altro da Son, eletto come leader tecnico della rosa di Postecoglou.

Le stelle della Premier League hanno riacceso i motori, pronte a sfidarsi per il titolo. Ogni turno del campionato inglese regala scontri diretti tra vere e proprie corazzate del calcio europeo: non resta che decidere su chi puntare nella borsa dei calciatori e iniziare a giocare come un vero e proprio trader sul FPeX – Football Players Exchange.

