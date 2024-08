La Serie A su DAZN anche in Svizzera: lingua originale per le telecronache

Come vedere la Serie A in Svizzera? La stagione 2024/25 sta iniziando a scaldare i motori e ha ancora due settimane prima della pausa per le nazionali, al cui termine si procederà spediti per il vero clou dell’inizio stagione con l’entrata in scena delle coppe europee.

Intanto gli appassionati di calcio stanno ricominciando a riassaporare il clima della partita. Ma quelli svizzeri possono considerarsi fra i più fortunati. Infatti, gli abitanti in Svizzera potranno seguire tutte le partite della Serie A, ma anche quelle della Ligue 1 e della Bundesliga con un unico abbonamento a DAZN (clicca qui per abbonarti).

Come vedere la Serie A in Svizzera? Le novità di DAZN per questa stagione

La piattaforma streaming, che in Italia trasmette tutte le gare del massimo campionato italiano e della Liga, darà infatti la possibilità ai suoi abbonati in Svizzera la chance di selezionare la lingua di riferimento del campionato in alternativa al classico commento in tedesco. Una novità annunciata da DAZN Group.

Giusto in tempo per l’inizio della stagione, DAZN offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire il proprio campionato preferito nella rispettiva lingua nazionale e in tedesco. Ciò è reso possibile, tra l’altro, da una funzione audio multitraccia che DAZN ha integrato nell’app. Le partite della Serie A e della Ligue 1 possono quindi essere trasmesse in diretta rispettivamente in italiano e in francese, oltre che in tedesco e in inglese.

Anche gli appassionati di calcio italiano potranno godere dell’autentica esperienza della Serie A a partire da questa stagione. Non solo DAZN offrirà tutte le partite della massima divisione italiana in italiano, tedesco e inglese, ma utilizzerà anche le produzioni originali in diretta di DAZN Italia in un’ulteriore fascia. I tifosi potranno così godersi le trasmissioni complete, compresi i pre e i post partita, con la popolare squadra italiana di DAZN in onda con Diletta Leotta, Giorgia Rossi e Pierluigi Pardo. Inoltre, DAZN offrirà anche spettacoli e documentari di DAZN Italia per tutta la stagione in questo canale. Per la Ligue 1, DAZN utilizzerà anche le trasmissioni integrali di DAZN France, offrendo ai fan un’autentica esperienza di Ligue 1.

Come vedere la Serie A in Svizzera? C’è anche la Bundesliga

Ma non è finita qui. Infatti gli abbonati DAZN in Svizzera potranno seguire anche la Bundesliga che inizierà venerdì 23 agosto con la partita inaugurale tra i campioni di Germania del Bayer 04 Leverkusen e il Borussia Mönchengladbach. Si affronteranno proprio due pilastri della nazionale svizzera come Granit Xhaka e Nico Elvedi. DAZN trasmetterà questa partita in diretta, così come tutte le altre del venerdì e della domenica. Nei primi due giorni di partite, i campioni in carica del Bayern Monaco saranno disponibili in diretta solo su DAZN.

Per facilitare al massimo gli appassionati di calcio in Svizzera, DAZN sta rendendo disponibili i suoi servizi attraverso un numero sempre maggiore di partner e canali di distribuzione. Dopo essere già disponibile su Blue TV tramite Swisscom, l’app sarà lanciata anche su Sunrise TV Box in tempo per l’inizio della stagione. DAZN è disponibile anche su tutte le SmartTV più diffuse, oltre che su Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Playstation, laptop, molti altri dispositivi e sui dispositivi mobili quando si viaggia.

Come vedere la Serie A in Svizzera? I piani di abbonamento a DAZN

DAZN offre opzioni di abbonamento flessibili in modo che gli appassionati di sport possano guardare il loro sport preferito nel modo che preferiscono:

DAZN SUPER SPORTS include tutti i popolari contenuti live e on-demand di DAZN, come il miglior calcio live in un unico posto con la Bundesliga tedesca e, per la prima volta, partite selezionate della Serie A e della Ligue 1, i migliori sport statunitensi con la NFL, oltre a pallamano, freccette, golf o arti marziali, tra gli altri. DAZN SUPER SPORTS è garantito agli appassionati per 12 mesi al miglior prezzo con un pagamento mensile di 24,90 franchi, mentre l’abbonamento mensile flessibile costa 34,90 franchi.

include tutti i popolari contenuti live e on-demand di DAZN, come il miglior calcio live in un unico posto con la Bundesliga tedesca e, per la prima volta, partite selezionate della Serie A e della Ligue 1, i migliori sport statunitensi con la NFL, oltre a pallamano, freccette, golf o arti marziali, tra gli altri. DAZN SUPER SPORTS è garantito agli appassionati per 12 mesi al miglior prezzo con un pagamento mensile di 24,90 franchi, mentre l’abbonamento mensile flessibile costa 34,90 franchi. DAZN UNLIMITED offre a tutti gli appassionati l’accesso all’offerta completa di DAZN in Svizzera, ovvero tutti i contenuti di DAZN SUPER SPORTS più tutte le partite di Serie A e Ligue 1. DAZN UNLIMITED è garantito per 12 mesi a partire da soli CHF 34.90 con pagamento mensile. L’abbonamento mensile flessibile costa 49,90 CHF.

offre a tutti gli appassionati l’accesso all’offerta completa di DAZN in Svizzera, ovvero tutti i contenuti di DAZN SUPER SPORTS più tutte le partite di Serie A e Ligue 1. DAZN UNLIMITED è garantito per 12 mesi a partire da soli CHF 34.90 con pagamento mensile. L’abbonamento mensile flessibile costa 49,90 CHF. DAZN UNLIMITED PLUS offre l’accesso a tutti i contenuti di DAZN UNLIMITED e consente inoltre l’utilizzo di un secondo streaming parallelo al costo di 54,90 CHF per un abbonamento di 12 mesi.

Su DAZN, ogni giorno è il giorno della partita, con il miglior calcio in diretta in un unico posto, con la Serie A Bundesliga, la Ligue 1 e la UEFA Women’s Champions League. Inoltre, c’è ancora più calcio femminile con la Google Pixel Women’s Bundesliga e la Liga F spagnola. Inoltre, solo DAZN offre a tutti gli appassionati la più ampia e migliore gamma di sport di alto livello oltre al calcio, tra cui il miglior sport statunitense con la NFL e alcune partite di baseball della MLB attraverso il canale lineare MLB Network 24/7, la pallamano con la EHF Champions League e la EHF European League, le freccette con la PDC, il DP World Tour e la LPGA Tour nel golf o gli sport da combattimento con la PFL, Bellator e i più grandi incontri di pugilato – tutto in un unico posto, solo su DAZN.