Scontro DAZN-Bundesliga: a settembre una decisione sui diritti tv

La battaglia legale fra DAZN e la Deutsche Fußball Liga (nota come DFL) in Germania, che vede al centro i diritti televisivi della Bundesliga, si concluderà nel mese di settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa DFL.

Ad aprile, DAZN (clicca qui per abbonarti) ha avviato un’azione legale dopo che la sua offerta per il pacchetto più consistente dei diritti nazionali era stata respinta dalla DFL. Successivamente, la piattaforma di sport in streaming ha accusato la lega di comportamento anticoncorrenziale durante l’asta dei diritti, una situazione che ha portato la DFL a sospendere il processo di gara per i diritti nazionali.

Come riporta il quotidiano tedesco BILD, DAZN ha presentato un’offerta da 1,6 miliardi di euro per il pacchetto di diritti B, che comprendeva 196 partite a stagione, inclusi tutti i match del sabato pomeriggio e il venerdì sera. Nonostante questa offerta, che la piattaforma streaming riteneva soddisfacente, la DFL ha assegnato lo stesso pacchetto alla concorrente Sky Deutschland, che però sembra aver offerto circa 300 milioni in meno.

Ma la citazione in tribunale da parte di DAZN ha fermato il procedimento di assegnazione, costringendo la DFL a trovare una soluzione con la piattaforma streaming prima di concludere l’assegnazione dei diritti televisivi domestici del prossimo ciclo, che inizierà con la stagione 2025/26. Ma questo procedimento potrebbe richiedere ancora più tempo qualora a vincere la disputa sia proprio la DFL, con DAZN chiamata a decidere se ricorrere eventualmente in appello.

A riguardo, il co-amministratore delegato della DFL Steffen Merkel ha dichiarato: «Avremo una soluzione nelle prossime settimane e mesi, perché è importante per noi, come DFL, ed è accettabile per i club, e non causerà loro problemi. I diritti inizieranno ad avere effetto nell’estate del 2025, ma prima c’è una procedura di licenza e un dibattito sulla distribuzione del denaro con i club. Sia noi che DAZN stiamo facendo del nostro meglio». Infatti, nonostante questa contesa, la lega riconosce a DAZN un ruolo molto importante in patria, ma anche all’estero dove in diversi Paesi trasmette la Bundesliga, (per esempio in Spagna, dove ha di recente concluso un accordo quadriennale).

L’obiettivo della DFL è quello di siglare un accordo più remunerativo rispetto a quello che si concluderà con questa stagione. Infatti, i vertici del calcio tedesco sono fiduciosi sul fatto che i cali degli introiti registrati in altri Paesi, specialmente in Francia, non influiscano sull’assegnazione dei diritti televisivi della Bundesliga. Inoltre, lo stesso Merkel ha confermato che «la gara per i diritti nazionali della Bundesliga si concluderà con un risultato soddisfacente per i club, avendo già visto due offerte davvero buone da parte di DAZN e Sky per il primo pacchetto». Merkel ha poi escluso categoricamente che la Bundesliga lanci nel prossimo futuro una propria piattaforma streaming.