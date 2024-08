La Champions riparte su Amazon: 18 sfide in esclusiva, dai playoff alle semifinali

Quali partite di Champions trasmette Amazon? La UEFA Champions League si prepara a ripartire anche su Amazon Prime Video. Il colosso statunitense – come accaduto durante il ciclo 2021-2024 – sarà partner della Federcalcio europea fino al 2027, trasmettendo in diretta esclusiva un totale di 18 partite del torneo (rivoluzionato dal nuovo format), la migliore di ogni mercoledì sera.

Si parte con i playoff della competizione, che determineranno le ultime squadre qualificate per la fase a girone unico. Il primo appuntamento è in programma per questa sera, mercoledì 21 agosto, con il playoff di andata tra Young Boys e Galatasaray, in diretta su Prime Video dalle ore 20:50, calcio d’inizio alle 21:00. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Quali partite di Champions trasmette Amazon? Le caratteristiche di Prime Video

Anche per questa edizione del torneo, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche:

, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni.