L’idea di Ancelotti: vacanze individuali ai calciatori durante la stagione

La stagione del Real Madrid è appena iniziata. E nel suo primo incontro ufficiale il club ha già conquistato il primo titolo disponibile, battendo l’Atalanta nella finale della Supercoppa UEFA. Questo trofeo è solamente il primo dei sette che il Real Madrid potrà sognare di conquistare durante la stagione: Liga, Coppa del Re, Champions League, Supercoppa di Spagna, il nuovo Mondiale per Club e la nuova Coppa Intercontinentale.

In totale, parliamo di oltre 70 partite da giocare in nove mesi, che rendono ancora più fitto il calendario calcistico, già particolarmente denso e carico considerando anche le pause per le Nazionali. Per questo motivo, Carlo Ancelotti, noto per la sua abilità nella gestione di uno spogliatoio pieno di stelle, ha annunciato in conferenza stampa la sua intenzione di concedere a turno delle vacanze personalizzate ai suoi giocatori durante la stagione.

«I giocatori hanno bisogno di riposare, hanno bisogno di vacanze. Stiamo pensando, in alcuni momenti della stagione, di dare vacanze individuali ai giocatori. Può essere che una settimana un giocatore non giochi e vada in vacanza. Lo stiamo valutando, soprattutto per coloro che giocano con le loro Nazionali, che sono i più colpiti», ha dichiarato il tecnico italiano.

Sebbene questo piano non sia ancora stato confermato, Ancelotti ritiene di non avere altra scelta: «Lo stiamo valutando con lo staff medico e i preparatori. È l’unico modo. Quello che è certo è che parteciperemo a tutte le competizioni che abbiamo». Se questo piano di vacanze durante la stagione venisse attuato, sarebbe una novità che molti club impegnati in diverse competizioni potrebbero decidere di implementare, dato che non sembra probabile una riduzione del numero di partite e competizioni nel breve e medio termine.