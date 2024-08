Diritti tv non assegnati: la Ligue 1 2024/25 rimane al buio in Italia

Non è stata un’estate semplice quella vissuta dalla Ligue 1 ai nastri di partenza del campionato 2024/25. I diritti tv del massimo campionato di calcio francese sono stati assegnati sul gong in patria, con DAZN che si è aggiudicata la trasmissione di 8 partite a giornata fino al 2029, mentre BeIN Sports ha acquisito i diritti per l’ultimo incontro.

La piattaforma di sport in streaming – che detiene i diritti tv della Serie A in Italia – ha messo sul piatto un’offerta da 400 milioni di euro a stagione, mentre BeIN Sports (che avrà l’esclusiva su tutta la Ligue 2 e sulla nona gara della Ligue 1), di proprietà del presidente del PSG Nasser al-Khelaifi, ha assicurato alla LFP circa 100 milioni annui.

E a proposito di diritti tv, per la prima volta negli ultimi anni la Ligue 1 non si potrà vedere in Italia. Nessuna emittente, almeno finora, ha infatti acquistato i diritti di trasmissione del campionato francese, che a differenza degli altri top tornei europei (Premier League, Liga spagnola e Bundesliga, ma anche la Liga portoghese) è rimasto al buio nel nostro Paese.

Negli ultimi tre cicli la Ligue 1 ha sempre cambiato “casa” in Italia. Tra il 2015 e il 2018 le sfide sono state trasmesse da Mediaset Premium. Poi è stato il turno di DAZN, che ha mandato in onda il campionato durante il ciclo 2018-2021. Infine, Sky, che ha acquisito i diritti per il ciclo 2021-2024, che si è chiuso con la passata stagione.

Attualmente, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, non vi sarebbero accordi in vista per il torneo. Ci sarebbero stati alcuni approcci da parte di un broadcaster, anche se le possibilità che un’intesa si possa concretizzare non sarebbero elevate al momento.