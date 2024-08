Nasce la nuova casa di Sportitalia: nel 2025 gli Studios di proprietà

Continua la crescita per Sportitalia, la tv di Michele Criscitiello che si espande sempre più anche fuori dallo schermo. Nei giorni scorsi, davanti ad un notaio di Milano, Michele Criscitiello ha infatti firmato l’acquisto di un terreno di 15.000 mq dove nasceranno gli Sportitalia Studios e circa 40 appartamenti per giornalisti e sportivi. Tutto nell’area limitrofa del già esiste Sportitalia Village, 65.000 mq tra campi da calcio, padel, palestra, ristorante, bar e piscina.

Si tratta di un progetto unico in Europa, in cui una tv sportiva diventa anche proprietaria di un intero centro sportivo aperto al pubblico e anche di studi di proprietà che dovrebbero essere inaugurati a giugno 2025 (da lunedì inizieranno i lavori).

Inoltre, Sportitalia è anche proprietaria di un club di calcio, serie D, la Folgore Caratese che abbraccia due paesi vicino Monza: Carate e Verano Brianza, con un settore giovanile di 600 bambini, una prima squadra femminile e 120 bambine.

”In 10 anni abbiamo speso quasi 3 milioni di affitto. Senza logica. Con questa operazione in 5 anni ci saremo ripagati l’investimento”, le parole di Michele Criscitiello. Intanto, Sportitalia ha chiuso ancora in attivo il suo bilancio al 30 giugno oltre ad aver vinto il quarto bando consecutivo in Lega Serie A per poter trasmettere il campionato Primavera, che sarà una esclusiva di Sportitalia nel prossimo triennio.