Da Borghi a Boban passando per Montolivo: la nuova squadra di Sky per la stagione 2024/25

Telecronisti Sky, il nuovo arrivo al microfono

Nuovo ingresso anche nella grande squadra dei telecronisti di Sky Sport: arriva Stefano Borghi. Tra i talent, tornano anche i commenti autorevoli di, tra gli altri:

Alessandro Del Piero,

Beppe Bergomi,

Esteban Cambiasso,

Fabio Capello,

Alessandro Costacurta,

Paolo Di Canio,

Luca Marchegiani,

Giancarlo Marocchi,

Lorenzo Minotti,

Aldo Serena,

Nando Orsi.

Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino. E ancora, il top della tecnologia e della qualità di visione, anche grazie al canale Sky Sport 4K, interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream, oltre alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360 gradi e per arricchire il racconto editoriale negli studi. Sempre disponibili anche Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.