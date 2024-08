Infantino svela la nuova sede FIFA a Parigi: «Siamo tornati alle nostre radici»

Nuova sede parigina per la FIFA. Nella giornata di ieri infatti il presidente Gianni Infantino ha accolto importanti leader e imprenditori del settore alla FIFA House a Parigi, con l’obiettivo di discutere del calcio a livello globale e delle tendenze commerciali che plasmeranno il futuro del gioco.

A partire dal nuovo Mondiale per Club che vedrà la luce negli USA nel 2025, presentato da Infantino come un torneo rivoluzionario e un appuntamento importante per il calendario calcistico nei prossimi anni.

“Per quanto riguarda il calcio maschile, avremo anche una nuova, entusiasmante competizione che inizierà il prossimo anno: un nuovo FIFA Club World Cup in cui i 32 migliori club del mondo giocheranno negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno per incoronare il vero campione mondiale del calcio per club”, ha detto Infantino.

“I grandi club di oggi, non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo, come sapete, non rappresentano solo il loro paese ma sono multinazionali, hanno giocatori provenienti da tutto il mondo e questi giocatori brilleranno nel nuovo FIFA Club World Cup il prossimo anno negli Stati Uniti, e sarà un enorme, enorme, enorme successo destinato a rimanere”.

L’evento si è svolto nella FIFA House, che è la nuova sede della FIFA a Parigi, una città che occupa un posto speciale nella storia della FIFA e del calcio.

“La FIFA stessa è stata fondata a Parigi 120 anni fa, al numero 229 di Rue Saint Honoré, che è a soli due isolati da qui. Quindi, con questo ufficio qui a Parigi, in qualche modo siamo tornati alle nostre radici. E questo luogo è, naturalmente, la casa della FIFA. È anche la vostra casa”, ha detto il signor Infantino.

“È qui, è aperto. Siamo qui tutto l’anno, quindi sentitevi liberi, ogni volta che siete a Parigi, di passare a trovarci. Ma dovreste sentirvi a casa, perché è esattamente di questo che ci occupiamo: riunire le persone”, ha concluso il presidente della FIFA.