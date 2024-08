Dove vedere Lazio Cadice streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lazio Cadice streaming gratis, nuova amichevole pre-stagionale dei biancocelesti di Marco Baroni.

Continua il giro di amichevoli della Lazio, che punta a prepararsi al meglio per la nuova stagione che partirà il prossimo 18 agosto in casa contro il Venezia. A poco di più di una settimana dall’inizio del campionato la Lazio continua la sua preparazione. Prima dell’esordio ufficiale contro il Venezia però, c’è ancora da affrontare il Cadice nell’ultima amichevole del precampionato.

Qualche problema per Marco Baroni che deve fare i conti con qualche infortunato di troppo, a cominciare da Nicolò Rovella: il centrocampista capitolino è rimasto a riposo nella giornata di giovedì a causa di una distorsione alla caviglia, mentre nella seduta odierna ha svolto un lavoro differenziato ed è in forte dubbio per la sfida contro gli spagnoli. Stesso discorso per Nuno Tavares che ha lavorato in palestra nonostante i segnali di ripresa degli scorsi giorni. La sensazione è che il tecnico biancoceleste opterà per la massima prudenza in vista dell’inizio della stagione.

Dove vedere Lazio Cadice streaming gratis? Quando si gioca

Lazio-Cadice si disputerà sabato 10 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.

Dove vedere Lazio Cadice streaming gratis – Come seguire la sfida

Per la nuova amichevole pre-stagionale dei biancocelesti di Marco Baroni (arrivato sulla panchina della Lazio dopo la salvezza ottenuta con l’Hellas Verona) non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro. Ma i tifosi giallorossi potranno assistere in diretta alla sfida in diretta streaming. Infatti, Lazio-Cadice sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).

Dove vedere Lazio Cadice streaming gratis – L’offerta di DAZN

