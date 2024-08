Dove vedere Fiorentina Friburgo streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Fiorentina Friburgo streaming gratis, un’altra amichevole estiva dei viola di Raffaele Palladino.

Continua il giro delle amichevoli della Fiorentina, che dopo la parentesi inglese con diverse amichevoli, va verso la conclusione della preparazione estiva con un altro test contro i tedeschi del Friburgo.

C’è Sofyan Amrabat ma non Nico Gonzalez fra i 28 convocati da Raffaele Palladino per l’amichevole in Germania con il Friburgo, l’ultima per la Fiorentina in vista dell’inizio del campionato. Il centrocampista marocchino è in predicato di andarsene, destinazione Fenerbache, Galatasaray e Manchester United dove lo stesso Amrabat ha giocato nell’ultima stagione, nel frattempo però il tecnico viola considerando l’emergenza in mediana lo ha voluto chiamare per quest’ultimo test estivo, lo stesso vale per Pietro Terracciano che con l’arrivo di David de Gea potrebbe trasferirsi al Monza. Manca tra i convocati invece Gonzalez essendosi aggregato da pochissimi giorni dopo le vacanze ma anche perché è al centro di rumors che lo vedono sempre più accostato alla Juventus

Dove vedere Fiorentina Friburgo streaming gratis? Quando si gioca

Fiorentina-Friburgo, match amichevole, si giocherà sabato 10 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.30.

Dove vedere Fiorentina Friburgo streaming gratis? Le info sulla sfida

Per l’amichevole della Fiorentina contro i tedeschi non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi viola potranno assistere in diretta alla nuova amichevole estiva della formazione di Palladino, che inizierà così la sua prima stagione sulla panchina della squadra, in diretta streaming. Infatti, Fiorentina-Friburgo sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).