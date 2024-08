Il Comune di Milano: «Inter e Milan valutano l’acquisto di San Siro»

Inter e Milan stanno valutando l’acquisto di San Siro. Lo ha spiegato il Comune di Milano in una nota, sottolineando come oggi sia arrivata una comunicazione. “Le società, assieme a un team di advisor tecnici e legali, stanno valutando gli aspetti tecnici e finanziari, prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza”, si legge nella nota del Comune di Milano. “È previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre”, conclude il Comune.