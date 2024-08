Dove vedere trentaduesimi Coppa Italia tv streaming: le sfide in diretta

Dove vedere trentaduesimi Coppa Italia? Il grande calcio torna in chiaro con la Coppa Italia, che entra nel vivo con le partite che vedono l’ingresso nel tabellone delle squadre italiane.

Si comincia venerdì 9 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 12 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni con tante squadre protagoniste, dal nuovo Napoli di Antonio Conte fino al Monza.

Dove vedere trentaduesimi Coppa Italia, la diretta

Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Su Italia 1, studio di continuità con gli highlights di tutte le partite e la conduzione di Monica Bertini.

Dove vedere trentaduesimi Coppa Italia, il programma

VENERDÌ 9 AGOSTO

Sassuolo-Cittadella 18.00 20 Giampiero Foglia Manzillo

18.00 20 Giampiero Foglia Manzillo Udinese-Avellino 18.30 Italia 1 Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

18.30 Italia 1 Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Genoa-Reggiana 20.45 20 Fabrizio Ferrero

20.45 20 Fabrizio Ferrero Monza-Sudtirol 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari

SABATO 10 AGOSTO

Cremonese-Bari 18.00 20 Raffaele Pappadà

18.00 20 Raffaele Pappadà Hellas Verona- Cesena 18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Empoli-Catanzaro 20.45 20 Federico Mastria

20.45 20 Federico Mastria Napoli-Modena 21.15 Italia 1 Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

DOMENICA 11 AGOSTO

Brescia-Venezia 18.00 20 Raffaele Pappadà

18.00 20 Raffaele Pappadà Parma-Palermo 18.30 Italia1 Massimo Callegari e Massimo Paganin

18.30 Italia1 Massimo Callegari e Massimo Paganin Sampdoria-Como 20.45 20 Federico Mastria

20.45 20 Federico Mastria Torino-Cosenza 21.15 Italia 1 Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Andrea De Marco

LUNEDÌ 12 AGOSTO

Frosinone-Pisa 18.00 20 Giampiero Foglia Manzillo

18.00 20 Giampiero Foglia Manzillo Lecce-Mantova 18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

18.30 Italia 1 Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli Salernitana-Spezia 20.45 20 Roberto Ciarapica

20.45 20 Roberto Ciarapica Cagliari-Carrarese 21.15 Italia 1 Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Franco Ordine, Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco