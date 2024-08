La mossa di Lotito: si farà spiare i telefoni per scoprire chi lo perseguita

Un giudice che intercetta un politico? Strano, soprattutto se la richiesta arriva dal politico stesso. Solitamente infatti sono sempre più difficili le incursioni dei giudici e delle autorità nei tabulati telefonici di onorevoli e senatori. Solo che stavolta la situazione è capovolta: è stato infatti un senatore a chiedere (e ottenere) il via libera per dare accesso alle proprie telefonate. È il caso che riguarda Claudio Lotito, presidente e senatore della Lazio, che come riportato da Il Messaggero ha chiesto di dare accesso a Digos e Procura di Roma ai propri tabulati telefonici per scoprire chi lo perseguita tra insulti e minacce di morte.

L’argomento su cui verte la maggior parte delle telefonate è la Lazio, con i suoi quattro o cinque cellulari che squillano di continuo. «Ecco, l’ultimo mi ha chiamato tre minuti fa», sospira stanco, arrabbiato al telefono Lotito. «Minacce, insulti. Chiamano con lo sconosciuto e pensano che non li scopro, ma adesso scopriamo chi sono. Vogliono che vendono la società, la Lazio non è in vendita. Io sono da sempre un combattente e mai un reduce ma a tutto c’è un limite e qui è stato superato. Stampano manifesti, li attaccano sui cavalcavia. Si rende conto?».

«Sono presidente da 20 anni e non mi sembra che la Lazio stia fallendo dopo la Juve è il club con più trofei in Serie A, ha sempre posizioni decenti in classifica, i conti in ordine e un fatturato trasparente. Non sono una cicala, ma una formica. Lo sa che in biglietteria ho ancora il nipote di Cragnotti? E che in vent’anni non ho mai chiesto un euro per un’auto aziendale o un rimborso spese? E lo stipendio poi: mi ha costretto la Consob ad assegnarmi un emolumento, questione di “terzietà”».

«Mercato? Non si possono pagare stipendi da sette, otto milioni l’anno – spiega il patron – ci sono regole e parametri da rispettare. Ci sono società con un patrimonio netto negativo di 500 milioni che dovrebbero portare i libri in tribunale. Se parlo della Roma? No, i nomi li sta facendo lei».