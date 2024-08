Inter, al via la vendita degli abbonamenti per la Champions League: prezzi e dettagli

I tifosi nerazzurri fanno il conto alla rovescia verso la nuova stagione: l’appuntamento con il campionato è il 17 agosto, quello con la Champions League per settembre. Il momento di pensare alla nuova stagione europea è già arrivato, in attesa del sorteggio del 29 agosto che definirà il percorso dell’Inter nella rinnovata UEFA Champions League, da quest’anno con un format completamente rinnovato.

Dalle ore 12:00 di martedì 6 agosto è possibile acquistare il Champions Pack, prima in esclusiva per i soli abbonati Serie A Enilive 2024/25, poi per tutti i possessori di tessera Siamo Noi. Il Champions Pack comprende le 4 partite del nuovo League Phase di UEFA Champions League, che verranno rese note con il sorteggio di giovedì 29 agosto.

Per tutte le fasi di vendita, è necessario essere in possesso di tessera Siamo Noi, sulla quale verrà caricato digitalmente il Champions Pack, e che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Inter abbonamenti Champions League 2024 2025, le fasi di vendita

CONFERMA POSTO ABBONATI SERIE A ENILIVE 2024/25: dalle 12 di martedì 6 agosto alla mezzanotte di lunedì 26 agosto, gli abbonati alla Serie A Enilive 2024/25 possono confermare il proprio posto di campionato, assicurandosi il miglior prezzo disponibile.

dalle 12 di martedì 6 agosto alla mezzanotte di lunedì 26 agosto, gli abbonati alla Serie A Enilive 2024/25 possono confermare il proprio posto di campionato, assicurandosi il miglior prezzo disponibile. POSTI RISERVATI ALLA UEFA: Come di consueto, in occasione delle competizioni europee, alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA. Pertanto, non potrà essere esercitata la prelazione sul proprio posto Serie A per gli abbonati dei settori: Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa S – dal posto 18 al posto 25, Secondo Arancio Centrale – settore 268, Terzo Rosso Centrale – settore 330, dal posto 11 al posto 39 . Martedì 27 agosto, dalle ore 12:00 e fino alla mezzanotte dello stesso ,i tifosi coinvolti avranno a disposizione una giornata loro dedicata per acquistare il posto che preferiscono tra quelli rimasti disponibili, allo stesso miglior prezzo della conferma posto.

Inter abbonamenti Champions League 2024 2025, i prezzi