Dove vedere Fiorentina Grosseto tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Fiorentina Grosseto in streaming gratis, un’altra amichevole estiva dei viola di Raffaele Palladino.

Continua il giro delle amichevoli della Fiorentina, che dopo la parentesi inglese con tre amichevoli, va verso la conclusione della preparazione estiva con un altro test in un derby toscano contro il Grosseto.

Dopo la vittoria contro il Montpellier, così la Fiorentina affronterà un’altra amichevole, a Grosseto con la formazione locale: possibile l’impiego di Beltran, appena rientrato dalle Olimpiadi, e di Colpani ancora in attesa del debutto. Ma nel clan viola tiene banco anche il mercato considerando le tante caselle ancora da riempire: quella che si apre domani s’annuncia una settimana importante per le trattative per Tessmann e Gudmundsson e sempre domani arriverà Nico Gonzalez atteso da un confronto con la dirigenza per parlare del suo futuro che potrebbe essere lontano da Firenze, alla Juventus o all’Atalanta, anche se non manca l’interesse da club inglesi quali il Newcastle. “Aspettiamo Nico, abbiamo bisogno di lui, è il nostro numero 10” ha dichiarato Dodo

Dove vedere Fiorentina Grosseto tv streaming? Quando si gioca

Fiorentina-Grosseto, match amichevole, si giocherà il 5 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Fiorentina Grosseto tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’amichevole della Fiorentina contro i toscani non è prevista una trasmissione in diretta tv. Tuttavia, la sfida potrà essere seguita dai tifosi viola in diretta streaming sul sito ufficiale del club, www.acffiorentina.it.