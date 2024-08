Inter, Handanovic all’esordio in panchina: allenerà l’under 17 nerazzurra

Novità per l’Inter nel settore giovanile: tra gli allenatori nella prossima stagione ci sarà anche l’ex capitano Samir Handanovic. Lo ha confermato il club nerazzurro in un comunicato pubblicato sul sito.

“Dopo aver annunciato che Andrea Zanchetta siederà sulla panchina dell’Inter Primavera dopo le sue esperienze in under 18 e under 17, il Settore Giovanile nerazzurro ha definito la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell’attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione”.

Questo l’elenco completo dei tecnici delle squadre giovanili maschili:

BENITO CARBONE – UNDER 18

SAMIR HANDANOVIC – UNDER 17

JUAN SOLIVELLAS VIDAL – UNDER 16

SIMONE FAUTARIO – UNDER 15

L’ex nerazzurro Benito Carbone guiderà così l’under 18 interista, mentre Handanovic sarà alla guida dell’under 17. L’ex capitano nerazzurro, dopo aver svolto il ruolo di osservatore per un anno, diventerà allenatore: nelle scorse settimane lo sloveno ha infatti iniziato a Coverciano il corso per allenatore UEFA A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico.