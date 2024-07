Dal nuoto alla scherma, quanto valgono gli sport italiani alle Olimpiadi 2024

L’Italia è uno tra i paesi più generosi nel remunerare gli atleti che ottengono successi sportivi. In particolare, il Coni corrisponde 180mila euro a fronte dell’ottenimento di un oro , 90mila per l’argento e 45mila per il bronzo .

Quanto valgono gli sport italiani alle Olimpiadi – Il nuoto

Il nuoto sta trainando il medagliere, in particolare guardando agli ori. Il numero zero sotto al metallo più pregiato lo ha tolto Nicolò Martinenghi, che con una prestazione maiuscola nei 100 metri rana ha sovvertito i favori del pronostico, che davano in pole position il recordman britannico Adam Peaty.

Ha rispettato le aspettative in pieno Thomas Ceccon, detentore del record mondiale nei 100 metri dorso, che ha conseguito il primo posto nelle finali confermandosi un campione nella specialità.

Immenso Gregorio Paltrinieri, che negli 800 metri stile ha sfoderato una performance straordinaria per restare in scia con l’irlandese Daniel Wiffen e lo statunitense Bobby Finke. Il nuotatore ha conquistato uno storico bronzo portando il suo bottino personale a quattro medaglie in tre edizioni dei Giochi, in attesa dei 1500 metri stile.

Quanto valgono gli sport italiani alle Olimpiadi – La scherma

L’Italia come sempre nutre grandi aspettative nei confronti della scherma, rispettate finora solo in parte, tra successi significativi e delusioni cocenti.

Per quanto riguarda la spada femminile, dopo una serie di performance individuali sottotono, in cui nessuna delle atlete azzurre è riuscita ad approdare in semifinale, con due eliminazioni al primo turno e la sola Alberta Santuccio che si è arresa ai quarti.

Nella prova a squadre le quattro azzurre Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria, oltre alla già citata Santuccio, si sono riscattate brillantemente, e hanno conquistato l’oro dopo una finale al cardiopalma contro le rivali francesi sostenute dal tifo di casa durante il minuto di recupero.

Nel fioretto maschile il campione mondiale Tommaso Marini è uscito prematuramente agli ottavi di finale, con il collega Filippo Macchi che invece è arrivato a giocarsi l’oro dovendosi tuttavia accontentare della seconda piazza anche in seguito a decisioni arbitrali controverse.

Parigi 2024: i premi corrisposti dal CONI

Nelle altre discipline il risultato più roboante è rappresentato dalle Fate della Ginnastica Artistica, che non vincevano una medaglia dai Giochi Estivi del 1928 ad Amsterdam, e hanno raggiunto uno storico argento dietro solo alle imbattibili colleghe statunitensi, capitanate da Simon Biles.

Ecco il medagliere per sport con il valore economico delle medaglie (nelle gare a squadre viene assegnata una medaglia ad ogni singolo atleta):

SCHERMA:

4 ori, 1 argento, 1 bronzo: 855mila euro

NUOTO:

2 ori, 5 bronzi: 585mila euro

GINNASTICA:

5 argenti: 450mila euro

CANOTTAGGIO:

4 argenti: 360mila euro

TIRO SPORTIVO:

2 argenti, 1 bronzo: 360mila euro

CICLISMO: