Dove vedere Venezia Utrecht tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Venezia Utrecht tv streaming, quarta amichevole stagionale per gli uomini di Eusebio Di Francesco, che arrivano dal pareggio dall’Istra, formazione militante nel massimo campionato croato.

Continua il giro di amichevoli della Venezia, che vede i lagunari entrare nell’ultima fase della preparazione avvicinandosi così all’esordio stagionale.

Venezia che si appresta a vivere il suo nuovo esordio in Serie A dopo aver centrato la promozione nel massimo campionato italiano grazie alla vittoria della finale playoff contro la Cremonese. L’esordio in campionato avverrà il 18 agosto in casa della Lazio, ma prima arriva il primo turno preliminare di Coppa Italia, dove affronterà invece il Brescia.

Dove vedere Venezia Utrecht tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Venezia-Utrecht, match amichevole, si terrà al Galgenwaard Stadion di Utrecht, il 1° agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

Per la quarta amichevole stagionale dei rossoblù non è prevista una trasmissione in diretta tv. Con la società italiana che non ha comunicato nessuna novità nelle ultime ore, compreso se trasmetterà gli highlights in un secondo momento.