Dove vedere Genoa Brescia tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Genoa Brescia tv streaming, quarta amichevole stagionale dei rossoblù di Alberto Gilardino, che arrivano dalla doppia vittoria contro Venezia e Mantova.

Continua il giro di amichevoli della Genoa, che vede i rossoblù entrare nell’ultima fase della preparazione dopo il ritiro in montagna e avvicinarsi così all’esordio stagionale.

Genoa che continuerà così il suo cammino verso un altro campionato di Serie A dopo una convincente e serena salvezza centrata dagli uomini di Alberto Gilardino che sul rush finale del torneo avrebbero avuto anche la possibilità di entrare in lotta per un piazzamento europeo. I liguri faranno il loro esordio ufficiale nella stagione 2024/25 con il match casalingo contro i campioni di Italia in carica dell’Inter.

Dove vedere Genoa Brescia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Genoa-Brescia, match amichevole, si terrà al Mario Rigamonti di Brescia, il 1° agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Per la quarta amichevole stagionale dei rossoblù non è prevista una trasmissione in diretta tv. Con la società italiana che non ha comunicato nessuna novità nelle ultime ore, compreso se trasmetterà gli highlights in un secondo momento.