Serie A, quattro stadi con dimensioni del campo diverse nel 2024/25

Si avvicina sempre di più il weekend del 17-18 agosto che darà il via alla Serie A 2024/25 con i 20 club che stanno ora terminando la preparazione estiva fra chi ha scelto di rimanere in Italia, magari al riparo dalle alte temperature di questi giorni, o chi è volato dall’altra parte del mondo per tournée con amichevoli di lusso.

Intanto, a riportare l’attenzione sul massimo campionato italiano ci ha pensato la Lega Serie A che, nella giornata di oggi, ha reso noto l’elenco degli impianti da gioco che i club useranno per le gare casalinghe in questa stagione. Nessun trasloco per i 20 club che giocheranno negli stadi di riferimento, ma ci sono comunque delle notte da dover sottolineare.

Tra queste particolarità, sono ben otto le squadre i cui impianti non hanno un sistema per il riscaldamento del prato: si tratta degli stadi di Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Genoa, Lecce, Napoli e Venezia.

Dimensioni campi stadi Serie A – Quattro impianti con misure diverse

La Lega Serie A ha inoltre reso note anche le misure dei rispettivi terreni di gioco: rispetto allo standard classico di 105 metri di lunghezza e 68 metri di larghezza. Gli impianti ad avere dimensioni diverse sono quattro: l’Unipol Domus di Cagliari (105×65), il Sinigaglia di Como (105×65), il Castellani di Empoli (105×67) e il Penzo di Venezia (105×65).

Infine, ci sono due casi speciali che riguardano i già citati Sinigaglia e Penzo. Il primo, infatti, non sarà disponibile per le partite casalinghe del Como fino alla quarta giornata di Serie A, mentre l’impianto del capoluogo veneto ospiterà la prima gara in casa del Venezia a partire dal terzo turno. La Lega, inoltre, fa sapere che questi due impianti dovranno prima ricevere il via libera dopo la conclusione dei lavori di riammodernamento. Condizioni, che sono più o meno comuni a gran parte degli stadi della Serie A, in virtù dell’assegnazione all’Italia degli Europei 2032.

Dimensioni campi stadi Serie A – Gli impianti per la stagione 2024/25