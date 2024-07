Webuild, ricavi a 5,5 miliardi e conti in utile nel primo semestre del 2024

Aspettando novità sul fronte San Siro, Webuild chiude il primo semestre dell’anno con l’utile netto adjusted di 82 milioni, più che triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi si attestano a 5,5 miliardi, con una crescita del 20% rispetto al primo semestre del 2023.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 407 milioni in crescita rispetto del 41%, mentre l’Ebit adjusted raggiunge 226 milioni con un incremento del 63%. L’indebitamento lordo si attesta a 2,8 miliardi, rispetto ai 2,6 miliardi al 31 dicembre 2023. La posizione di cassa netta si attesta a 1,4 miliardi, positiva per il quarto semestre consecutivo e con un incremento di 1 miliardi da giugno 2023.

I risultati operativi e finanziari raggiunti nel primo semestre dell’anno consentono di “confermare la guidance finanziaria per il 2024 con il proseguimento del trend di crescita con ricavi superiori a 11 miliardi ed Ebitda maggiore di 900 milioni. Nonostante la continua crescita, il gruppo manterrà il focus sulla generazione di cassa, con una solida posizione di cassa netta attesa superiore a 400 milioni”, spiega la società.

“I risultati raggiunti in questi primi mesi del 2024 parlano chiaro. Anni fa abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato dove è oggi il gruppo”. Così l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, nel corso della conference call con gli analisti per illustrare i risultati del primo semestre.

“Da quando è nato il Progetto Italia – aggiunge – abbiamo ottenuto risultati su molti fronti: abbiamo ridotto il rischio della nostra attività, ridotto la nostra struttura finanziaria e colto le opportunità in un mercato in crescita, tutto grazie alla nostra forte esperienza e capacità. Siamo riusciti a ottenere ottimi risultati, semestre dopo semestre, nonostante le sfide che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni”.

“Dall’inizio di quest’anno, ci siamo aggiudicati nuovi ordini per un valore di oltre 7,5 miliardi di euro. Questo si traduce in un nuovo portafoglio ordini record di 65 miliardi di euro. Del totale, 56 miliardi sono relativi a progetti di costruzione e coprono completamente i nostri obiettivi di fatturato ed Ebitda per il periodo 2023-2025. Il prossimo business plan partirà con un nuovo backlog più che confortevole”.