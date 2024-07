Il Barça vende il 95% dei posti hospitality del nuovo Camp Nou: con gli sponsor previsti ricavi da 120 milioni annui

Oltre 120 milioni di ricavi annui da Hospitality e sponsor. Sono questi gli obiettivi che il Barcellona ha fissato quando il nuovo Camp Nou sarà a pieno regime in termini di entrate.

In particolare infatti, come spiegato dal club catalano, il settore hospitality ha venduto il 95% dei posti finora messi in vendita per il futuro Camp Nou: in particolare, sono già stati venduti tutti i Boxes e anche i Loge Seats, l’ultimo prodotto lanciato e commercializzato in gruppi di quattro posti di tipo divano e massimo comfort, situati nel primo anello VIP, in Tribuna e Laterale, di cui la maggior parte è stata acquisita con contratti a lungo termine tra gli 8 e i 10 anni.

«Con una cifra totale di 9.400 tra posti e spazi disponibili, si prevede che, insieme ai nuovi accordi di sponsorizzazione, si genereranno circa 120 milioni di euro di entrate annuali. Il ritmo di vendita dei prodotti lanciati da quando è stato presentato nell’ottobre del 2023 mostra una buona tendenza verso il raggiungimento degli obiettivi di fatturato fissati», ha aggiunto il club catalano in una nota.

«Con il 95% dei prodotti lanciati fino ad oggi venduti, e seguendo la strategia di commercializzazione di Barça Hospitality, il Club ha appena presentato i posti di Players Zone e Pitch Row, situati nella prima tribuna; i Balcony, nella seconda tribuna; e i Premium, nel primo anello VIP. Questi sono già disponibili per tutti gli interessati a possedere un posto esclusivo nel futuro Spotify Camp Nou e hanno un prezzo che va dagli 8.000 € ai 22.000 € per stagione. Questi posti sono situati in alcune delle migliori zone e hanno accesso esclusivo alle diverse sale Hospitality e zone VIP che avrà la nuova casa blaugrana».