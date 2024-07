L'Italia torna a San Siro: al Meazza la sfida contro la Francia in Nations League

La conferma di Luciano Spalletti come commissario tecnico dell’Italia dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di EURO 2024 contro la Svizzera, ha spostato subito l’attenzione dei tifosi della Nazionale, ma anche dei vertici del calcio italiano verso le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Un appuntamento assolutamente da non sbagliare visto che gli Azzurri non accedono al tabellone principale della rassegna iridata dal lontano 2014.

Ma prima di affrontare le qualificazioni mondiali, l’Italia avrà la possibilità di diventare nuovamente protagonista in Nations League, dove nel girone dovrà affrontare Belgio, Francia e Israele. Proprio i vice-campioni del Mondo di Kylian Mbappé saranno i primi e gli ultimi avversari nel cammino.

Il cammino dell’Italia inizierà il 6 settembre contro i francesi e poi il 9 sarà la volta della sfida contro Israele. Entrambe partite in trasferta, mentre come detto l’ultima gara del girone sarà in Italia, con la FIGC che ha scelto San Siro per la super sfida contro la Francia del prossimo 17 novembre. L’impianto meneghino torna così a ospitare la Nazionale dopo circa un anno, dalla sfida con l’Ucraina per la qualificazione a EURO 2024 vinta per 2-1 grazie alla doppietta di Davide Frattesi.

Si tratterà della 62esima volta che Milano, contando anche l’Arena, Velodromo e campo Milan, ospiterà la Nazionale mantenendo così la distanza di tre lunghezze da Roma, che detiene ancora il primato. Infatti, le altre sedi casalinghe per Belgio e Israele sono lo stadio Olimpico di Roma e il Bluenergy Stadium di Udine.

A differenza delle scorse edizioni, la Nations League prevede l’accesso alla fase a eliminazione diretta delle prime due classificate, invece della prima e basta, con l’approdo ai quarti di finale, mentre prima c’era subito la Final Four, fase che l’Italia ha raggiunto per due volte consecutive, concludendo sempre al terzo posto.