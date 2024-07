Inter, l'ex Vagiannidis vola in Brasile: nella casse nerazzurre più di 2,5 milioni

In questa finestra di mercato, l’Inter potrebbe avere a disposizione delle risorse che a inizio estate non erano state prese in considerazione. E a renderlo possibile potrebbe essere il probabile trasferimento di Georgios Vagiannidis dal Panathinaikos al Botafogo, in Brasile.

A riportare l’indiscrezione è il sito greco Ola Prasina 1908, che parla di un’operazione ormai in dirittura d’arrivo per la cifra non banale di 6,5 milioni di euro. L’Inter acquistò il classe 2001 proprio dal Panathinaikos nel 2020 e lo cedette quasi subito in prestito ai belgi del Sint-Truiden. I nerazzurri poi cedettero in via definitiva il difensore nel 2021 proprio ai greci, mantenendosi però una percentuale sulla futura rivendita del 40%.

Inter percentuale rivendita Vagiannidis – La cifra a favore dei nerazzurri sommando il contributo di solidarietà

E a distanza di tre anni, ecco che questa operazione porta i suoi frutti in Viale della Liberazione. Infatti, qualora l’operazione fra Panathinaikos e Botafogo andasse a buon fine per 6,5 milioni di euro, l’Inter incasserebbe grazie alla percentuale sulla futura rivendita pari al 40%, ben 2,6 milioni di euro.

Oltre a questa cifra, l’Inter riceverà dal possibile trasferimento al Botafogo di Vagiannidis altri 32.500 euro di contributo di solidarietà, visto che Vagiannidis fu un tesserato nerazzurro nel suo 20° anno di età con il contributo che viene calcolato dai 12 ai 23 anni del calciatore in questione in base al periodo in cui è stato sotto contratto con un determinato club. Insomma, l’approdo di Vagiannidis al Botafogo porterebbe nelle casse nerazzurre un totale di 2.632.500 euro.