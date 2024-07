Ufficiale, la Rai compra gli highlights di Serie A. Novantesimo minuto si fa in tre

«La Rai ha deciso di acquistare gli highlights di Serie A: 90esimo minuto avrà quindi un impianto trisettimanale su Rai2», per seguire lo “spezzatino” delle partite. Lo spiega il direttore Marketing, Stefano Coletta, alla presentazione dei nuovi palinsesti a Napoli.

Piccola grande rivoluzione, dunque, nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. In particolare, “Novantesimo minuto” cambia e si “sdoppia”, abbandonando la sua collocazione storica della domenica pomeriggio. Si concretizzerà infatti in due appuntamenti di seconda serata, al sabato e al lunedì, sempre su Rai 2. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari.

Il testimone di Novantesimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva” al 90esimo. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’Altra DS, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Ci sarà poi il “Novantesimo del lunedì”: sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee.

Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.