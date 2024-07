Milan, ufficiale Morata: l'impatto dell'operazione sul bilancio del club

«AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Álvaro Borja Morata Martín dal Club Atlético de Madrid. Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d’Europa, Morata ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno».

Con questa nota il club rossonero ha annunciato il primo innesto della stagione 2024/25, che andrà a prendere idealmente il posto di Olivier Giroud nel nuovo scacchiere di Paulo Fonseca. Morata indosserà la maglia rossonera numero 7, che gli è stata ceduta dal centrocampista Yacine Adli, il quale a sua volta prenderà la maglia numero 94. Ma quanto costerà l’operazione ai rossoneri? Come impatterà sui conti del club per la stagione 2024/25?

Morata stipendio Milan – L’impatto dell’operazione sui conti rossoneri

Partendo dalle cifre note, il Milan ha versato all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola rescissoria che gli hanno consentito di mettere le mani sul calciatore. Per quanto riguarda invece l’accordo con Morata, lo spagnolo ha firmato un contratto della durata di quattro anni – scadenza a giugno 2028 – con stipendio da 4,5 milioni netti a stagione più bonus.

Considerando i dettagli sugli anni di contratto, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarà pari a 3,25 milioni di euro. Cifra a cui andrà aggiunto lo stipendio del giocatore, che si traduce al lordo in circa 8,33 milioni di euro. Complessivamente, Morata costerà quindi al Milan circa 11,58 milioni di euro in questa stagione.