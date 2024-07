Quanto costa vedere il calcio in tv in Italia? Tutte le cifre per il 2024/25

Quanto costa vedere il calcio in tv in Italia? Nella serata di ieri DAZN ha presentato la stagione 2024/25, la prima del nuovo ciclo quinquennale di diritti televisivi della Serie A. Contestualmente, la piattaforma di sport in streaming ha annunciato il listino prezzi definitivo in vista della nuova edizione del campionato, motivo per cui è ora possibile fare un quadro della situazione in termini di abbonamenti necessari e dei costi da sostenere per poter guardare il calcio in tv in Italia nella stagione 2024/25.

La Legge Melandri vieta la trasmissione della Serie A da parte di una sola emittente (la cosiddetta “no single buyer rule”), motivo per cui anche nel 2024/25 – e così sarà fino al termine della stagione 2028/29 – il campionato sarà trasmesso da più piattaforme, nello specifico:

DAZN , che paga 700 milioni annui alla Lega Serie A (con aggiunta di un meccanismo di revenue sharing), trasmetterà 10 partite a giornata di cui 7 in esclusiva;

, che paga alla Lega Serie A (con aggiunta di un meccanismo di revenue sharing), trasmetterà 10 partite a giornata di cui 7 in esclusiva; Sky, che paga 200 milioni annui alla Lega Serie A, trasmetterà 3 gare a giornata in co-esclusiva.

Lo spacchettamento riguarda poi anche il resto delle competizioni calcistiche, considerando ad esempio la Champions League, che viene trasmessa in gran parte da Sky e in misura decisamente minore da Amazon (una partita a turno in esclusiva).

Quanto costa vedere il calcio in tv in Italia? Le cifre degli abbonamenti

Quanto costerà, quindi, vedere il calcio in tv in Italia per tifosi e appassionati? Per farci una prima idea, andiamo a vedere i prezzi degli abbonamenti ai principali player coinvolti nella trasmissione delle partite, fermandoci con l’analisi alla Serie A e alla UEFA Champions League, le competizioni che più raccolgono l’interesse degli appassionati:

DAZN – 29,90 euro o 49,90 euro al mese , con pagamento annuale (pagando 359 euro o 599 euro in un’unica soluzione), in base al numero di dispositivi da connettere simultaneamente (abbonamento Standard o Plus) a reti differenti. La cifra scende a 24,9 euro al mese considerando il costo di visione su singola rete internet nello stesso nucleo familiare con il piano Plus. Su DAZN sono visibili tutta la Serie A, la Liga, la Liga Betclic portoghese, la Women’s Champions League oltre ad altri sport come basket (Serie A, Eurolega ed Eurocup), volley (SuperLega maschile, Serie A1 femminile e CEV Champions League), NFL e boxe, insieme ai canali di Eurosport (che offrono tra l’altro i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il tennis con Australian Open e Roland Garros e il ciclismo con Giro d’Italia e Tour de France);

Quanto costa vedere il calcio in tv in Italia? Le possibili combinazioni

La situazione, quindi, prevede uno spacchettamento corposo dei contenuti sportivi. Sono diverse così le opzioni componibili, ipotizzando di partire da “zero” e senza considerare eventuali promozioni dedicate a clienti di lunga data:

TimVision garantisce, di fatto, la visione di tutta la Serie A a una media di 28,3 euro al mese. Il pacchetto si può completare con la Champions League di NOW e di Amazon Prime Video , a ulteriori 24,1 euro al mese, per un totale di 52,4 euro al mese per le tre competizioni principali;

garantisce, di fatto, la visione di tutta la a una media di 28,3 euro al mese. Il pacchetto si può completare con la di NOW e di , a ulteriori 24,1 euro al mese, per un totale di per le tre competizioni principali; Anche la combinazione DAZN+NOW+Amazon Prime Video garantisce la visione di tutto il calcio a pagamento (Serie A, coppe europee e campionati esteri) con un prezzo complessivo minimo pari a 44 euro al mese (ipotizzando di condividere l’abbonamento DAZN Plus con connessione contemporanea a due reti diverse all’interno però dello stesso nucleo familiare), a 49 euro al mese con Piano Standard o 69 euro con abbonamento DAZN Plus senza condivisione nello stesso nucleo familiare. Va ricordato che per l’abbonamento a DAZN è da pagare in un’unica soluzione e il calcolo mensile è dato dalla sua divisione sui 12 mesi;

Rispetto alle due opzioni sopra indicate – le più economiche per seguire i principali tornei calcistici – è possibile sostituire l’abbonamento a NOW con quello a Sky Sport, avendo così accesso a tutte le principali coppe europee tramite il decoder Sky Stream e spendendo in media da un minimo di 58,2 euro al mese (con TimVision) a un massimo di 59,8 euro al mese (con DAZN Standard). In entrambi i casi è previsto un costo di attivazione una tantum di 19 euro per l’abbonamento a Sky Sport.