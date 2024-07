Il Real Madrid è il brand calcistico che vale di più al mondo secondo Brand Finance. Il risultato emerge da uno studio che prende in considerazione la forza del brand come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, sia dal punto di vista economico. I Blancos hanno un valore di 1,7 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto alla precedente edizione dell’analisi.

Sul podio si trovano altre due superpotenze calcistiche. La prima è il Manchester City, che si posiziona al secondo posto con una valutazione del brand di 1,6 miliardi di euro (+7%). La seconda è il Barcellona, che conquista la terza piazza a quota 1,5 miliardi di euro e con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Nella top 10 non sono presenti club italiani e solamente due (Tottenham e Chelsea) hanno fatto registrare un calo. Questa la classifica con le prime 10 posizioni:

Real Madrid – 1,7 miliardi di euro (+16%) Manchester City – 1,6 miliardi di euro (+7%) Barcellona – 1,5 miliardi di euro (+12%) Manchester United – 1,4 miliardi di euro (+3%) Liverpool – 1,4 miliardi di euro (+1%) Bayern Monaco – 1,2 miliardi di euro (+12%) PSG – 1,2 miliardi di euro (+7%) Arsenal – 1 miliardo di euro (+10%) Tottenham – 0,9 miliardi di euro (-3%) Chelsea – 0,8 miliardi di euro (-3%)

Brand Serie A che valgono di più – La situazione in Italia

Guardando alla Serie A, anche nel 2024 la Juventus è il marchio calcistico più prezioso. Il club bianconero ha un valore stimato di 582 milioni di euro, in calo del 7,8% rispetto alla misurazione precedente. La forza del brand è identificata come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, sia dal punto di vista economico.

In questo senso, il Milan (valore del marchio in crescita del 12% a 401 milioni di euro) è l’unico club italiano che ha fatto registrare una crescita nel 2024. Il club rossonero ha trascorso una stagione senza trofei, ma comunque importante, raggiungendo il secondo posto in Serie A e con la delusione Champions League (eliminazione ai gironi e successiva eliminazione ai quarti di finale di Europa League).

Chiude il podio l’Inter, il club che meglio ha performato in Italia nella passata stagione in campionato. I nerazzurri hanno conquistato il ventesimo Scudetto della loro storia (e la conseguente seconda stella), ma il valore del loro brand è sceso a 454 milioni di euro (-10,8% rispetto al 2023). Secondo Brand Finance, «FIGC e Serie A dovrebbero adottare un approccio più strutturato per riportare il campionato di Serie A e la nazionale italiana ai vertici; sono fondamentali maggiori investimenti nello sviluppo giovanile, nello scouting dei talenti e nell’infrastruttura invecchiata, concentrarsi sulla riduzione del divario in termini di disparità finanziarie e instabilità rispetto ad altri campionati, l’adozione delle ultime tecnologie nell’allenamento e, cosa più importante per il successo futuro dello sport, concentrarsi sul mantenimento dell’interesse dei giovani (e del pubblico in generale) per il calcio, che è fondamentale per i ricavi delle partite e il successo commerciale».

«La nostra ricerca suggerisce che non solo la fascia d’età 18-24 in Italia è la più disinteressata, ma anche che il calcio sta perdendo attrattiva costantemente in tutte le fasce d’età. Una possibile ragione dietro la perdita di interesse è che, secondo la nostra ricerca, l’89% degli intervistati concorda sul fatto che il costo per assistere dal vivo a partite o eventi sportivi è troppo elevato. Questo problema è aggravato dalla necessità di sottoscrivere più pacchetti di abbonamento sportivo per poter guardare le partite in diretta, un costo opportunità che si sta rivelando troppo elevato per molti italiani», conclude l’analisi.

Brand Serie A che valgono di più – La graduatoria del nostro Paese

Di seguito, la classifica completa dei club italiani presenti nel Brand Finance Football 50 2024:

Juventus – 11° posto, 582 milioni di euro;

– 11° posto, 582 milioni di euro; Inter – 14° posto, 454 milioni di euro;

– 14° posto, 454 milioni di euro; Milan – 15° posto, 401 milioni di euro;

– 15° posto, 401 milioni di euro; Napoli – 22° posto, 217 milioni di euro;

– 22° posto, 217 milioni di euro; Roma – 23° posto, 179 milioni di euro;

– 23° posto, 179 milioni di euro; Atalanta – 46° posto, 99 milioni di euro;

Queste le società presenti nei primi 50 posti in classifica. Tra gli altri club italiani analizzati da Brand Finance, questi sono quelli che militano nel campionato di Serie A: