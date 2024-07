Milan-Morata ci siamo: l'impatto dell'operazione sul bilancio del club

Alvaro Morata, capitano della Spagna, si è messo alle spalle i festeggiamenti per la conquista dell’Europeo e ora è pronto a godersi qualche giorno di vacanza con moglie e figli. Al suo rientro, non dovrà scendere a Madrid, ma il suo aereo atterrerà a Milano dove ad attenderlo ci sarà il Milan che potrà concludere ufficialmente il suo tesseramento.

«Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia, per me è un po’ tornare a casa. Voi italiani mi avete sempre trattato con un rispetto incredibile. Non vedo l’ora prima di andare in vacanza in Italia, poi di tornare a giocare lì – le parole di Morata a Sky Sport, prima di imbarcarsi per le vacanze –. Da lì mi hanno trasmesso tutte cose positive. Ho ancora gli anni migliori della mia carriera davanti – dice ancora – e voglio dare tutto per questo grande club. Se avrò il numero 9? Ancora non lo so».

Morata dovrebbe presentarsi a Milanello subito dopo la fine della tournée americana dei suoi nuovi compagni (dal 25 luglio al 7 agosto). Nel caso lo spagnolo sbarcasse qualche giorno prima del ritorno della squadra dagli States, Morata inizierebbe ad allenarsi in autonomia o con i ragazzi del Milan Futuro allenato da Daniele Bonera per essere pronto a scendere in campo per uno spezzone di partita durante il Trofeo Silvio Berlusconi del prossimo 13 agosto contro il Monza a San Siro. Ma quanto costerà l’operazione ai rossoneri? Come impatterà sui conti del club per la stagione 2024/25?

Morata stipendio Milan – L’impatto dell’operazione sui conti rossoneri

Partendo dalle cifre note, il Milan verserà all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola rescissoria che gli consentiranno di mettere le mani sul calciatore. Per quanto riguarda invece l’accordo con Morata, lo spagnolo dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro anni – scadenza a giugno 2028 – con stipendio da 4,5 milioni netti a stagione più bonus.

Se le cifre e la durata del contratto fossero confermate, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 3,25 milioni di euro. Cifra a cui andrebbe aggiunto lo stipendio del giocatore, che si traduce al lordo in circa 8,33 milioni di euro. Complessivamente, Morata costerebbe quindi al Milan circa 11,58 milioni di euro in questa stagione.