Sky lancia due offerte per cinema e serie tv: prezzo dimezzato per 18 mesi

Sky ha deciso di lanciare due nuove offerte per tutti gli utenti interessati ai contenuti messi a disposizione tra cinema e intrattenimento. Nel dettaglio, la pay-tv di Comcast ha lanciato una proposta “Intrattenimento plus” e una “Intrattenimento plus + Sky Cinema”, entrambe con un prezzo fortemente scontato per la durata di 18 mesi.

Sky nuove offerte – L’abbonamento “Intrattenimento plus”

L’offerta “Intrattenimento plus” (CLICCA QUI PER ACCEDERE) prevede i contenuti di Sky TV e Netflix. Nel pacchetto sono incluse le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni pubblicitarie. E con l’app Sky Go è possibile vedere i programmi Sky da subito. L’offerta – valida fino al 28 luglio 2024 – è disponibile a 14,90 euro al mese per 18 mesi (contro i 30 euro al mese da listino).

Tra i contenuti dell’intrattenimento di Sky ci sono le produzioni Sky Original, le serie, gli show per tutta la famiglia, i documentari e le news. Disponibili anche tutti i contenuti e le funzionalità di Netflix con piano Base, in HD e senza interruzioni pubblicitarie.

L’offerta speciale è valida con profilo Sky Smart per abbonamenti Sky Stream con pagamento cc/addebito su conto corrente bancario. Per i primi 18 mesi verrà applicato uno sconto aggiuntivo sul costo dell’abbonamento con Profilo Sky Smart di 5 euro al mese per il pacchetto Sky TV, che non concorre al calcolo degli sconti da restituire per recesso anticipato.

In caso di recesso anticipato sarà richiesto l’importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina trasparenza tariffaria. Dal 19° mese, si applicano automaticamente all’abbonamento le condizioni relative al profilo Sky Open ed il prezzo di listino vigente a tale data, o è possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni economiche in vigore a tale data, incluso il pagamento di un corrispettivo di rinnovo di 9,90€ una tantum.

Sky nuove offerte – L’abbonamento “Sky TV e Netflix + Sky Cinema”

L’offerta “Intrattenimento plus + Sky Cinema” (CLICCA QUI PER ACCEDERE) prevede i contenuti di Sky TV e Netflix, oltre al cinema. Nel pacchetto sono incluse le serie e gli show di Sky TV, il cinema, Paramount+ e tutto Netflix senza interruzioni pubblicitarie. E con l’app Sky Go è possibile vedere i programmi Sky da subito. L’offerta – valida fino al 28 luglio 2024 – è disponibile a 19,90 euro al mese per 18 mesi (contro i 44 euro al mese da listino).

Tra i contenuti dell’intrattenimento di Sky ci sono le produzioni Sky Original, le serie, gli show per tutta la famiglia, i documentari e le news. Disponibili anche tutti i contenuti e le funzionalità di Netflix con piano Base, in HD e senza interruzioni pubblicitarie. In più, l’accesso ai contenuti di Paramount+ e a tutto il cinema di Sky,

L’offerta speciale è valida con profilo Sky Smart per abbonamenti Sky Stream con pagamento cc/addebito su conto corrente bancario. Per i primi 18 mesi verrà applicato uno sconto aggiuntivo sul costo dell’abbonamento con Profilo Sky Smart di 5 euro al mese per il pacchetto Sky TV, e di 5 euro al mese sul pacchetto Sky Cinema che non concorre al calcolo degli sconti da restituire per recesso anticipato.

In caso di recesso anticipato sarà richiesto l’importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina trasparenza tariffaria. Dal 19° mese, si applicano automaticamente all’abbonamento le condizioni relative al profilo Sky Open ed il prezzo di listino vigente a tale data, o è possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni economiche in vigore a tale data, incluso il pagamento di un corrispettivo di rinnovo di rinnovo di 9,90€ una tantum.