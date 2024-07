Bordeaux, il Fenway Sports Group si ritira dalle trattative per l'acquisizione del club

Dopo una sola settimana, il Fenway Sports Group ha fatto sapere al Bordeaux, di non voler proseguire nelle trattative per l’acquisizione della società.

A confermarlo è lo stesso Bordeaux che sul social X ha fatto sapere come «Il Bordeaux e il suo azionista sono stati informati dal Fenway Sports Group della volontà di non portare avanti le trattative avviate nelle ultime settimane per l’acquisto del club. Questa decisione si spiega in particolare con il notevole costo dello stadio negli anni a venire, ma anche con il contesto economico generale del calcio francese. L’FC Girondins de Bordeaux e Gérard Lopez ringraziano Fenway Sports Group per l’interesse mostrato nei confronti del club e delle sue squadre per aver viaggiato per incontrare i suoi stakeholder».

Ma il tempo stringe per il club francese che è stato provvisoriamente retrocesso in National 1, la terza divisione calcistica del Paese, dall’organismo di controllo finanziario del calcio transalpino, la DNCG, dopo non essere riuscito a fornire garanzie per la stagione 2024/25. Il club ha fatto ricorso contro la decisione e ora ha solo una settimana per portare a termine una cessione che gli permetta di rimanere in Ligue 2 la prossima stagione. Settimana scorsa Bordeaux e FSG hanno presentato l’offerta di acquisizione alla DNCG, che però ora è naufragata.

La nota del club odierna si conclude così: «Il Club e il suo azionista stanno ora mettendo tutte le loro energie per mettere a punto un piano di finanziamento per la stagione 2024/2025 in vista dell’udienza di appello».