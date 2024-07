La prima partita ufficiale della stagione 2024/25 sarà la Supercoppa europea, che dopo svariati anni vedrà nuovamente fra le protagoniste una formazione italiana. Sarà infatti l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League, a rappresentare l’Italia nella super sfida di Varsavia contro il Real Madrid.

Sale sempre di più l’attesa per i tifosi dei nerazzurri bergamaschi che mercoledì 14 agosto allo Stadion Narodowy sfideranno i campioni d’Europa in carica allenati da Carlo Ancelotti, che il 1° giugno scorso hanno conquistato la loro 15esima Champions League.

A far salire la tensione, ci ha pensato la stessa Atalanta che ha pubblicato i dettagli relativi alla vendita dei tagliandi per assistere a Varsavia alla finale che assegnerà il primo trofeo stagionale in Europa, la Supercoppa UEFA. Ai tifosi atalantini sono stati riservati i posti della sezione Nord. Con lo stadio che sarà, ovviamente, diviso a metà fra le tifoserie delle due squadre in un impianto che contiene un massimo di 58.274 persone.

Biglietti Atalanta Real Madrid Supercoppa Europea – Tutti i passaggi

Ai tifosi dell’Atalanta l’acquisto del biglietto per assistere alla partita sarà consentito esclusivamente sul portale di vendita ufficiale gestito dalla UEFA attraverso codici di accesso univoci (“ACCESS CODE”) ottenibili secondo le modalità che seguono. Ogni codice di accesso consentirà l’acquisto fino a due biglietti a partire dalle 10 di mercoledì 17 luglio e sino alle 18 di venerdì 19 luglio. Oltre le date indicate non sarà più possibile l’acquisto, nemmeno per i possessori di codice di accesso.

Una volta finalizzato l’acquisto, si riceverà, all’indirizzo email utilizzato sul portale UEFA, il link per scaricare l’App ufficiale UEFA dove si riceveranno i biglietti, distribuiti in modalità digitale, nei giorni immediatamente precedenti la gara. Sulla App UEFA sarà necessario inserire i dati anagrafici (nome, cognome, data, luogo di nascita, nazionalità, numero di telefono e di documento) di ciascun titolare per consentire l’attivazione del titolo e l’accesso allo stadio. In passaggi da seguire sono:

prenotazione del codice di accesso tramite il sito Vivaticket; acquisto del biglietto tramite portale UEFA; caricamento dei titoli sull’app UEFA Mobile Tickets;

Biglietti Atalanta Real Madrid Supercoppa Europea – Prenotazione codice di accesso Sarà possibile ottenere il codice di accesso attraverso il circuito Vivaticket. Al termine della procedura di prenotazione gratuita, verrà generata una ricevuta contenente il codice e tutte le informazioni utili per l’acquisto del biglietto sul portale UEFA. FASE 1: PRELAZIONE ABBONATI 2023/24 dalle 10 di mercoledì 17 luglio alle 10 di giovedì 18 luglio

Gli abbonati al campionato di Serie A 2023/24 e/o al Group Stage di UEFA Europa League 2023/24, sul sito Vivaticket potranno prenotare per ciascun ordine sino a sei ACCESS CODE inserendo altrettanti codici di prelazione. Il codice di prelazione è: per gli abbonati con Dea Card il numero della stessa Dea Card. Saranno considerate valide anche le tessere in scadenza o scadute. Il rinnovo della Dea Card NON è necessario per gli abbonati che vogliano prenotare il proprio codice. ATTENZIONE: gli abbonati che hanno rinnovato la propria tessera dal 9 luglio incluso in poi, dovranno comunque inserire il numero della vecchia Dea Card per poter usufruire della prelazione; per gli abbonati con abbonamento tradizionale alla Serie A 2023/24 o al girone di UEL (solo una competizione) il codice Abb. di 7 cifre situato sul retro dell’abbonamento in loro possesso (senza spazi), preceduto da 5 zeri;

per i possessori di abbonamento tradizionale per entrambe le competizioni (sia campionato che Group Stage), il codice Abb. (preceduto da 5 zeri) del campionato di Serie A (non sarà accettato quello del girone di UEL per impedire l’acquisto multiplo). FASE 2: VENDITA LIBERA dalle 10 di giovedì 18 alle 16 di venerdì 19 luglio

La seconda fase sarà aperta solo ed esclusivamente in caso di disponibilità residue di codici di accesso, limitati per l’evento sulla base dei posti messi a disposizione da UEFA. Sarà possibile prenotare fino a due codici di accesso per ogni ordine, semplicemente inserendo i dati anagrafici richiesti per portare a termine la procedura. Indipendentemente dalla fase, al termine della procedura di prenotazione si riceverà una ricevuta per ciascun codice prenotato, contenente il codice stesso e le informazioni utili al suo utilizzo.

Biglietti Atalanta Real Madrid Supercoppa Europea – Portale UEFA Il codice di accesso permetterà l’acquisto sul portale di vendita UEFA dalle 10 di mercoledì 17 luglio alle 18 di giovedì 19 luglio. Sarà richiesto l’accesso al proprio account o la registrazione di un nuovo account tramite indirizzo mail (verificare che sia valido ed attivo) e password. Si consiglia l’utilizzo di mail personali rispetto a quelle aziendali. Effettuato il login sull’account andrà inserito l’ACCESS CODE e sarà possibile selezionare il settore (Categoria) che si desidera acquistare sulla base della categoria prenotata su Vivaticket. I posti (fino a 2 biglietti selezionabili con un singolo access code) verranno invece assegnati dalla UEFA al termine del processo di assegnazione di tutti i posti disponibili. È possibile aggiungere fino a 12 biglietti nel carrello inserendo fino a 6 ACCESS CODE cliccando sul bottone “ADD MORE”. I biglietti inseriti in un unico ordine saranno posizionati l’uno vicino l’altro. Sarà possibile inserire all’interno di ogni acquisto il numero d’ordine di un amico che ha già acquistato, per segnalare a Uefa il desiderio di volere posti vicini, compilando il campo “SEAT WITH”.

PERSONE CON DISABILITA’

UEFA metterà a disposizione di Atalanta anche un quantitativo di codici di accesso per le persone con disabilità in carrozzina e per gli invalidi al 100% con accesso facilitato. Chiunque fosse interessato all’acquisto di questa tipologia di biglietti potrà effettuare richiesta scrivendo una mail all’indirizzo accrediti@atalanta.it inviando copia di carta di identità del disabile e dell’accompagnatore ed il certificato di invalidità al 100%. I tifosi riceveranno conferma della prenotazione tramite mail, insieme al codice di accesso con cui finalizzare l’acquisto tramite il portale UEFA. I codici di accesso distribuiti consentiranno di acquistare esclusivamente i settori destinati ai disabili in carrozzina e agli invalidi al 100% con accesso facilitato. Prezzo: 30 euro per il biglietto del disabile; il biglietto per l’accompagnatore è gratuito. I tagliandi devono essere richiesto dalle 10 di mercoledì 17 luglio alle 18 di giovedì 18 luglio.