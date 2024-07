Alvaro Morata verso il Milan: l'impatto a bilancio dell'operazione

Alvaro Morata, capitano della Spagna, ha vissuto ieri la notte più bella della sua vita. Una serata che gli ha portato in dote il titolo di Campione d’Europa con la maglia della Spagna e con la fascia al braccio. Un trionfo, quello contro l’Inghilterra, che potrebbe rendere ancora più dolce l’eventuale trasferimento al Milan e il ritorno in Italia, quella che per lui è più di una seconda casa.

Al termine del match con gli inglesi, rispondendo sul possibile trasferimento al Milan (club che ieri l’ha seguito dalla tribuna con Ibrahimovic e Moncada), Alvaro ha risposto con un sorriso e un dribbling: «Adesso è il momento di goderci la vittoria e andare in vacanza. Poi vedremo se verrò a giocare in Serie A». Nessuna conferma, dunque, ma la decisione sarebbe ormai stata presa.

Morata dovrebbe presentarsi a Milanello subito dopo la fine della tournée americana dei suoi nuovi compagni (dal 25 luglio al 7 agosto). Nel caso in cui arrivasse in Italia proprio durante i giorni di riposo della squadra, Morata si allenerebbe con Milan Futuro. Ma quanto costerà l’operazione ai rossoneri? Come impatterà sui conti del club per la stagione 2024/25?

Morata stipendio Milan – L’impatto dell’operazione sui conti rossoneri

Partendo dalle cifre note, il Milan verserà all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola rescissoria che gli consentiranno di mettere le mani sul calciatore. Per quanto riguarda invece l’accordo con Morata, lo spagnolo dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro anni – scadenza a giugno 2028 – con stipendio da 4,5 milioni netti a stagione più bonus.

Se le cifre e la durata del contratto fossero confermate, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 3,25 milioni di euro. Cifra a cui andrebbe aggiunto lo stipendio del giocatore, che si traduce al lordo in circa 8,33 milioni di euro. Complessivamente, Morata costerebbe quindi al Milan circa 11,58 milioni di euro in questa stagione.