Jasmine Paolini in finale a Wimbledon: quanto vale vincere lo Slam sull’erba

Quanto vale vincere Wimbledon? Jasmine Paolini vuole fare ancora la storia. La tennista azzurra è la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon e oggi, nell’ultimo atto contro la ceca Krejcikova, punta ad alzare il trofeo dello Slam sull’erba londinese.

Ma i risultati della tennista classe 1996 in questa stagione sono già storici: nella stessa stagione solo Steffi Graf (1999), Serena Williams (2002, 2015 e 2016), Venus Williams (2002) e Justine Henin (2006), prima di lei, erano riuscite a centrare la doppia finale, prima sulla terra rossa francese del Roland Garros, quindi sui prati di Wimbledon.

Un quintetto d’eccezione, che riflette la nuova dimensione di Jasmine, ormai ex n.7 al mondo e o prossima, capace in 12 mesi di scalare le gerarchie del tennis mondiale: da n.44 al mondo, con zero match vinti a Wimbledon, a finalista all’All England Club, e un nuovo best ranking dietro l’angolo.

“Due finali Slam di fila è qualcosa di pazzesco. Sono anche io sorpresa, chi l’avrebbe detto anche solo due mesi fa? Non So trovare le parole, è pazzesco”, ha detto dopo aver battuto la croata Vekic in semifinale. “La finale? Credo che sarò nervosa, anche se ora mi sento rilassata. Sono comunque sempre la stessa persona, faccio le solite cose. Anche se ora mi diverto a giocare in grandi stadi come questo”.

Quanto vale vincere Wimbledon, il montepremi

Ma quanto vale vincere uno slam come Wimbledon? L’All England Club, organizzatore del torneo, ha annunciato nei mesi scorsi che il montepremi totale della manifestazione raggiungerà la cifra record di 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro. Un aumento considerevole rispetto all’anno scorso, quando il prize money ammontava a 44,7 milioni di sterline.

Ecco quanto vale Wimbledon turno dopo turno: