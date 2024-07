Ranking UEFA: Roma prima italiana. Juve superata da Atalanta, Napoli e Milan

La UEFA, quest’oggi, ha pubblicato il primo ranking per club aggiornato alla stagione 2024/25, ufficialmente iniziata il 1° luglio e che sta vedendo proprio in questi giorni alcuni club europei in campo per la fase di qualificazione alle tre competizioni continentali.

I risultati ottenuti dalle squadre impegnate nelle varie competizioni si riflettono anche sul ranking UEFA quinquennale, utile per definire le fasce nel girone unico della nuova Champions League e per la distribuzione dei ricavi della massima competizione europea per club. Il turno di coppe appena concluso ha portato qualche novità da questo punto di vista. Il ranking tiene conto a partire dalla stagione 2020/21, escludendo quindi i punti ottenuti nelle stagioni presidenti

Ranking UEFA aggiornato – Balzo Roma, Inter in top 10

La prima italiana presente è la Roma, che grazie alle ultime campagne europee fra Conference ed Europa League è riuscita ad agganciare il quinto posto, superando Inter e PSG. I nerazzurri sono ai limiti della top 10 grazie soprattutto all’arrivo in finale nella stagione 2022/23. Il Manchester City guida la classifica, inseguito sul podio da Real Madrid e Bayern Monaco . Ecco le prime dieci posizioni al completo:

Manchester City – 123 punti Real Madrid – 119 punti Bayern Monaco – 108 punti Liverpool – 96 punti Roma – 90 punti PSG – 85 punti Villarreal – 82 punti Borussia Dortmund – 79 punti Chelsea – 79 punti Inter – 76 punti

Ranking UEFA aggiornato – Atalanta, Napoli e Milan superano la Juventus

Guardando fuori dalla top 10, e in particolare alle altre italiane, la Juve, complice una stagione quella scorsa dove non ha giocato in Europa, scivola al 23° posto e viene superata da ben tre club italiani come Atalanta, Napoli e Milan. Le prime due sono appaiate in 20esima posizione, mentre i rossoneri sono risaliti fino alla 22esima. Di seguito la posizione delle italiane: