Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Musetti Fritz in streaming gratis.

Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo per i quarti di finale del terzo Slam della stagione, Wimbledon, non prima delle 16.00, sul campo numero 1 del circuito londinese.

Musetti Fritz in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario del tennista italiano sarà Taylor Fritz: il tennista statunitense ha sconfitto il più quotato Alexander Zverev grazie a una super rimonta con il punteggio che lo ha visto prevalere per 3-2 dopo essere stato sotto di due set.

I due tennisti si sono scontrate già in tre occasioni, con il primo precedente che riporta proprio a Wimbledon 2022, quando Fritz superò Musetti per 3-0. Vittoria per lo statunitense anche in Coppa Davis 2022, mentre l’ultimo precedente è quello di Monaco 2024 quando a vincere fu Mosetti per 2-0.

Per arrivare fin ai quarti di finale di Wimbledon, Musetti ha sconfitto al primo turno il francese Constant Lestienne. Poi ha superato nel derby tutto italiano Darderi e l’argentino Comesana. Agli ottavi, invece, il tennista italiano ha avuto la meglio del francese Mpetshi Perricard grazie a una rimonta dopo il primo set perso che ha fissato il risultato finale di 3-1.

Musetti Fritz in streaming gratis? Come seguire la sfida

I quarti di finale tra Musetti e Fritz a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).