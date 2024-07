Coppa Italia vs Sanremo: dal derby di Milano a Juve-Inter e alla Champions, le date e gli incastri

Si accende lo scontro sul fronte Sanremo vs Coppa Italia. Un temaesploso nei giorni scorsi, dopo la polemica da parte dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che in un post su Facebook aveva attaccato la decisione di sovrapporre i due eventi nella prima settimana di febbraio.

«Incredibile – scrive l’ad della Rai – calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?». Nelle scorse settimane infatti la Rai ha annunciato che il Festival di Sanremo 2025, uno degli eventi televisivi e musicali più attesi dell’anno, si terrà dal 4 all’8 febbraio 2025.

Nei giorni scorsi, invece, la Lega Serie A ha svelato le date della Coppa Italia 2024/25 (che sarà esclusiva di Mediaset in chiaro): in particolare, le sfide di andata dei quarti di finale (che, in base al tabellone, potrebbero prevedere gli incroci tra Juventus-Fiorentina, Atalanta-Bologna, Milan-Roma e Inter-Lazio) si disputeranno tra il 4 e il 6 febbraio. Già nella passata stagione era stato scelto di far slittare la sfida tra Juventus e Udinese al lunedì (invece che al sabato sera) proprio per evitare sovrapposizioni con la finale di Sanremo.

Tuttavia, in questa stagione la programmazione degli incontri non aiuta. Il calendario tra fine gennaio e metà marzo (fino alla pausa per le nazionali) sarà infatti il seguente:

Serie A: 18/19 gennaio

Champions, Europa e Conference: 21/22/23 gennaio

Serie A: 25/26 gennaio;

Champions League: 29 gennaio;

Serie A: 1/2 febbraio;

Quarti Coppa Italia andata: 4/5/6 febbraio;

Serie A: 8/9 febbraio;

Champions, Europa e Conference: 11/12/13 febbraio;

Serie A: 15/16 febbraio

Champions, Europa e Conference: 18/19/20 febbraio;

Serie A: 22/23 febbraio;

Quarti Coppa Italia ritorno: 25/26/27 febbraio

Serie A: 1/2 marzo;

Champions, Europa e Conference: 4/5/6 marzo;

Serie A: 8/9 marzo;

Champions, Europa e Conference: 11/12/13 marzo;

Serie A: 15/16 marzo.

In sostanza, quindi, far slittare la Coppa Italia alle settimane successive è prossché impossibile, visto che non ci sarà una settimana libera per poter far disputare le gare. Allo stesso modo, anticiparla rischia di essere complicato, visto che il 14 e il 15 gennaio sono i giorni scelti (in prima istanza) per recuperare le quattro partite che saranno rinviate nella 19ª giornata per la partecipazione di Inter, Milan, Juventus e Atalanta alla Supercoppa italiana (le altre ipotesi già indicate dalla Lega Serie A sono 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025).

Tra le ipotesi emerse, come riportato da TvBlog, c’è anche quella di far slittare Sanremo di una settimana, con il Festival che andrebbe in scena così tra l’11 e il 15 febbraio, andando ad impattare così sulle gare di Champions League (esclusiva di Sky a livello pay) durante la settimana ma con il rischio di incrociarsi con la sfida tra Juventus-Inter, che sarà esclusiva di DAZN (quindi non nello slot del sabato sera riservato alla co-esclusiva con Sky e per questo potenzialmente in programma domenica sera) ma che, complici anche gli impegni di entrambe le squadre nelle coppe, non è detto non possa essere anticipata al sabato sera.

Ancora più complicata, nel confronto tra calcio e Sanremo, l’ipotesi che il Festival venga anticipato di una settimana: nel weekend dell’1/2 febbraio infatti è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter che è stato scelto da Sky come uno dei big match che potrà trasmettere, con l’ipotesi quindi che possa venire trasmesso al sabato sera in contemporanea di fatto con la finale di Sanremo.