Non solo EURO 2024, anche in Champions solo i capitani potranno parlare con l'arbitro

Un esperimento andato a buon fine che ha dato i suoi frutti. Dopo EURO 2024, la UEFA confermerà la regola che solamente i due capitani delle squadre, o un calciatore designato qualora la fascia fosse sul braccio del portiere, si potranno rivolgere all’arbitro per chiedere spiegazioni in merito a una decisione durante la gara.

Questa norma è stata introdotta propria prima dell’Europeo che si sta giocando in Germania per tutelare l’arbitro, dando così un’immagine positiva all’esterno dopo i numerosi episodi di violenza che hanno visti colpiti gli arbitri in tutto il mondo. Inoltre, usando questo metodo si sono drasticamente diminuite le proteste.

Visto il successo, e l’accoglimento favorevole sia da parte degli arbitri che dei calciatori, la UEFA ha deciso di conferma questa regola anche per la stagione 2024/25 per tutte le sue competizioni a livello di club. Gli arbitri avranno, ovviamente, una linea di dialogo aperta con le squadre per spiegare le decisioni più importanti, comprese quelle al VAR. Le informazioni e le spiegazioni verranno date però solo ai capitani, gli unici giocatori autorizzati a parlare con l’arbitro e a chiedere chiarimenti in modo rispettoso.

Inoltre, il capitano dovrà prendersi carico di far rispettare tale regola ai compagni di squadra, chiedendogli di non rivolgere nessuna protesta all’arbitro e, soprattutto, di evitare di circondarlo in seguito a una decisione ritenuta sbagliata. La punizione codificata, in caso di episodi che violano questa regola, è l’ammonizione automatica ai danni di quei calciatori che si rivolgono all’arbitro senza essere il capitano o il calciatore designato in caso la fascia sia affidata al portiere.

Regola proteste arbitro Champions – Il caso Donnarumma a EURO 2024

In quest’ultimo caso, come si è visto durante Italia-Croazia con Gianluigi Donnarumma, il portiere, anche se indossa la fascia di capitano, non può uscire dalla propria aria di rigore per dialogare con l’arbitro. In caso contrario, come è successo al portiere della Nazionale, l’estremo difensore sarà ammonito in automatico.