Inter, depositato il contratto di Zielinski: l’impatto dell’affare a bilancio

In attesa dell’ufficialità da parte dell’Inter, come si legge sul sito della Lega Serie A il club nerazzurro ha depositato il contratto di Piotr Zielinski, che a partire dalla prossima stagione sarà un calciatore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il polacco si trasferisce dal Napoli a parametro zero e con la società milanese ha raggiunto un accordo della durata di tre anni, più un quarto come opzione.

Insieme all’attaccante iraniano Mehdi Taremi, Zielinski sarà uno degli innesti di alto livello del mercato estivo dell’Inter. Il calciatore ha lasciato il Napoli dopo otto stagioni (era arrivato dall’Empoli all’inizio del 2016/17), durante le quali ha collezionato un totale di 364 presenze in tutte le competizioni, realizzando 51 gol.

Zielinski stipendio Inter – L’impatto dell’affare a bilancio

Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, Zielinski avrebbe trovato un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Traducendo la cifra al lordo, si tratterebbe di circa 8,33 milioni di euro di stipendio, il costo che il club sosterrà per il calciatore nella prossima stagione.