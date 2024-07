Gli Europei del 2024 si stanno disputando in Germania. L’evento, che sarà improntato sulla sostenibilità, va in scena tra il venerdì 14 giugno – data di esordio a Monaco di Baviera, con il debutto della Germania in qualità di Paese ospitante – e la domenica 14 luglio, quando si giocherà la finalissima del torneo all’Olympiastadion di Berlino.

Ai nastri di partenza ci sono 24 nazionali che sono divise in sei gironi da quattro. Accederanno agli ottavi di finale, il primo turno della fase a eliminazione diretta, le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze per andare a completare le 16 formazioni che si sfideranno con l’obiettivo di alzare la coppa sotto il cielo di Berlino.

Ma come è strutturato il calendario del torneo? La competizione si svolgerà nell’arco di 31 giorni. I giorni di riposo saranno nove in totale, divisi tra il termine della fase a gironi (due giorni), la fine degli ottavi di finale (due giorni), la fine dei quarti di finale (due giorni) e dopo le due semifinali (tre giorni di riposo prima della finale).

Tabellone EURO 2024 – I gironi

Ecco come saranno composti i gironi:

Girone A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera;

Girone B: Spagna, Albania, Croazia, Italia;

Girone C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia;

Girone D: Francia, Austria, Olanda, Polonia;

Girone E: Belgio, Romania, Slovacchia, Ucraina;

Girone F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Georgia.

Tabellone EURO 2024 – La fase a gironi

Come detto, si partirà il 14 giugno con la Germania in campo. Di seguito, il calendario completo della fase a gironi, con tutte le partite dell’Italia:

Venerdì 14 giugno 2024, ore 21.00 – Germania vs Scozia 5-1

Sabato 15 giugno 2024 – Ungheria vs Svizzera 1-3

Sabato 15 giugno 2024 – Spagna vs Croazia 3-0

Sabato 15 giugno 2024 – Italia vs Albania 2-1

Domenica 16 giugno 2024 – Polonia-Olanda 1-2

Domenica 16 giugno 2024 – Slovenia vs Danimarca 1-1

Domenica 16 giugno 2024 – Serbia vs Inghilterra 0-1

Lunedì 17 giugno 2024 – Romania vs Ucraina 3-0

Lunedì 17 giugno 2024 – Belgio vs Slovacchia 0-1

Lunedì 17 giugno 2024 – Austria vs Francia 0-1

Martedì 18 giugno 2024 – Portogallo vs Repubblica Ceca 2-1

Martedì 18 giugno 2024 – Turchia vs Georgia 3-1

Mercoledì 19 giugno 2024 – Croazia vs Albania 2-2

Mercoledì 19 giugno 2024 – Scozia vs Svizzera 1-1

Mercoledì 19 giugno 2024 – Germania vs Ungheria 2-0

Giovedì 20 giugno 2024 – Spagna vs Italia 1-0

Giovedì 20 giugno 2024 – Danimarca vs Inghilterra 1-1

Giovedì 20 giugno 2024 – Slovenia vs Serbia 1-1

Venerdì 21 giugno 2024 – Polonia vs Austria 1-2

Venerdì 21 giugno 2024 – Olanda vs Francia 0-0

Venerdì 21 giugno 2024 – Slovacchia vs Ucraina 1-2

Sabato 22 giugno 2024 – Georgia vs Repubblica Ceca 1-1

Sabato 22 giugno 2024 – Turchia vs Portogallo 0-3

Sabato 22 giugno 2024 – Belgio vs Romania 2-0

Domenica 23 giugno 2024 – Svizzera vs Germania 1-1

Domenica 23 giugno 2024 – Scozia vs Ungheria 0-1

Lunedì 24 giugno 2024 – Croazia vs Italia 1-1

Lunedì 24 giugno 2024 – Albania vs Spagna 0-1

Martedì 25 giugno 2024 – Olanda vs Austria 2-3

Martedì 25 giugno 2024 – Francia vs Polonia 1-1

Martedì 25 giugno 2024 – Inghilterra vs Slovenia 0-0

Martedì 25 giugno 2024 – Danimarca vs Serbia 0-0

Mercoledì 26 giugno 2024 – Repubblica Ceca vs Turchia 1-2

Mercoledì 26 giugno 2024 – Georgia vs Portogallo 2-0

Mercoledì 26 giugno 2024 – Slovacchia vs Romania 1-1

Mercoledì 26 giugno 2024 – Ucraina vs Belgio 0-0

Tabellone EURO 2024 – Gli ottavi di finale del torneo

Di seguito, invece, il programma degli ottavi di finale:

Sabato 29 giugno 2024 – Svizzera vs Italia (38) 2-0

vs Italia (38) 2-0 Sabato 29 giugno 2024 – Germania vs Danimarca (37) 2-0

vs Danimarca (37) 2-0 Domenica 30 giugno 2024 – Inghilterra vs Slovacchia (40) 2-1 d.t.s.

vs Slovacchia (40) 2-1 d.t.s. Domenica 30 giugno 2024 – Spagna vs Georgia (39) 4-1

vs Georgia (39) 4-1 Lunedì 1° luglio 2024 – Francia vs Belgio (42) 1-0

vs Belgio (42) 1-0 Lunedì 1° luglio 2024 – Portogallo vs Slovenia (41) 3-0 d.c.r.

vs Slovenia (41) 3-0 d.c.r. Martedì 2 luglio 2024 – Austria vs Turchia (44)

vs (44) Martedì 2 luglio 2024 – Romania vs Olanda (43)

Tabellone EURO 2024 – I quarti della manifestazione

Questo il calendario dei quarti di finale del torneo:

Venerdì 5 luglio 2024 – Portogallo vs Francia (45)

vs (45) Venerdì 5 luglio 2024 – Spagna vs Germania (46)

vs (46) Sabato 6 luglio 2024 – Romania/Olanda vs Austria/Turchia (47)

Sabato 6 luglio 2024 – Inghilterra vs Svizzera (48)

Tabellone EURO 2024 – Semifinali e finale

In chiusura, le date di semifinali e finale della competizione: