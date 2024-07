FIGC, fissata la data per le elezioni del presidente

Si terrà il 4 novembre l’Assemblea elettiva della Federcalcio, per l’inizio del nuovo ciclo quadriennale: è quanto emerge da ambienti FIGC, dopo che ieri il presidente federale Gabriele Gravina aveva detto di essere intenzionato a convocare l’assemblea entro fine anno. Lo riporta l’ANSA.

«La scadenza è prevista a marzo 2025, le elezioni avverranno nella prima data utile ma non possono farsi prima della chiusura delle Olimpiadi», ha spiegato ieri Gravina. «Quella è l’unica sede deputata democraticamente a scegliere la governance e sarà legittimata a fare tutte le scelte progettuali. Ricandidarmi? Per me è prematuro parlarne oggi, credo sia giusto comunque un confronto aperto per verificare la possibilità se è un percorso che può essere continuato o va interrotto», aveva aggiunto.

Nel caso in cui decidesse di ricandidarsi e venisse rieletto, si tratterebbe del terzo mandato per Gravina: il 22 ottobre 2018 infatti era stato eletto presidente con il 97,2% dei voti a favore, succedendo al commissario straordinario Roberto Fabbricini che era a sua volta subentrato a Carlo Tavecchio il quale si era dimesso in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2018.

Il 22 febraio 2021, poi, era stato rieletto per un secondo mandato, ottenendo il 73,45% dei voti ottenendo l’appoggio in particolare dei club professionistici, dell’Associazione Allenatori e dell’Associazione Calciatori, riuscendo così a superare il suo vice Cosimo Sibilia che, appoggiato dalla Lega Nazionale Dilettanti di cui era presidente, ottenne il 26,25% dei voti.