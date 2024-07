Calciomercato.com sbarca su Radio Sportiva: nasce “Radio Calciomercato”

L’attenzione per il calciomercato è sempre molto alta, il primo luglio apre ufficialmente la finestra estiva di trasferimenti e Calciomercato.com, sito di riferimento per tifosi e appassionati, sbarca su Radio Sportiva con “Radio Calciomercato”.

“Radio Calciomercato” è il programma di Calciomercato.com, in collaborazione con Radio Sportiva, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17 per tutta la durata estiva del calciomercato, che si apre ufficialmente lunedì 1 luglio 2024 e si chiude venerdì 30 agosto 2024.

Un appuntamento quotidiano, un punto di riferimento per i tifosi che avranno la possibilità di conoscere e commentare i rumors, le storie, i retroscena e soprattutto le trattative ed i trasferimenti dei giocatori, con la redazione di Calciomercato.com e con i suoi ospiti.

Renato Maisani, Direttore Editoriale di Calciomercato.com: «Il matrimonio tra un portale specializzato nei trasferimenti come Calciomercato.com e la radio degli appassionati di sport per eccellenza, Radio Sportiva, è nato in maniera molto naturale. Avere la possibilità di gestire una trasmissione incastonata nel già brillante palinsesto di Sportiva è per noi un ulteriore importante step in termini di brand identity e sono certo che questa partnership porterà benefici tangibili ad entrambe le realtà».

Andrea Capretti, Caporedattore di Radio Sportiva: «Per noi è un grande piacere allargare l’attuale collaborazione con una testata di assoluto riferimento sul mercato, un tema così centrale e richiesto dai nostri ascoltatori a cui sentivamo il bisogno di proporre un racconto ancora più specifico ed aggiornato nel periodo più caldo dell’anno. Farlo assieme ad un partner riconosciuto ed affidabile ci è sembrato la scelta giusta per offrire un nuovo spazio al nostro pubblico».