Douglas Luiz alla Juve: le cifre ufficiali e l’impatto a bilancio dell’affare

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa

Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni».

Con questa breve nota il club bianconero ha annunciato l’acquisto ufficiale del calciatore brasiliano, con il quale – spiega sempre la società nel comunicato – «Juventus ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029». Ora si attendono le ufficialità dei due calciatori che faranno il percorso inverso: Iling Junior e Barrenechea.

Douglas Luiz stipendio Juventus – L’impatto a bilancio dell’operazione

Ma come impatterà l’acquisto del centrocampista sui conti della Juventus? Come si legge nella nota ufficiale, Douglas Luiz è stato valutato 50 milioni di euro. Considerando il contratto della durata di cinque anni, che secondo indiscrezioni dovrebbe essere da 5 milioni netti a stagione (circa 9,25 milioni lordi), il suo costo per la Juventus nella prossima stagione sarebbe pari a 19,25 milioni di euro circa.