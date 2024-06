Dalla Serie A alla D: le date ufficiali dei campionati italiani 2024/25

Nel Consiglio FIGC odierno, oltre al via libera per l’iscrizione del Milan Under 23 al prossimo campionato di Serie C, ha comunicato le date ufficiali di inizio e fine per i campionati della stagione 2024/25. Dalla Serie A maschile a quella femminile, arrivando anche alla D e al calcio a 5.

La stagione 2024/25 per le prime squadre italiane prenderà il via venerdì 17 agosto, quando a scendere in campo sarà la Serie B, seguita a ruota dalla Serie A, mentre la C tornerà in campo la settimana dopo. Gli ultimi a scendere in campo per la nuova annata calcistica saranno i protagonisti della Serie A a 5 maschile, che faranno il loro debutto stagionale il 19 ottobre. Questo sarà l’unico campionato che dovrà attendere ottobre per la prima giornata.

Di seguito le date ufficiali di inizio e fine dei campionati italiani 2024/25 per quanto riguarda la stagione regolare senza playoff e playout: