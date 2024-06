I migliori deumidificatori per casa 2024

Migliori Deumidificatori per Ambienti

Per chi non dispone di un balcone o ha necessità di evitare la formazione della muffa, una lista dei Migliori Deumidificatori è certamente un toccasana!

All’interno della nostra recensione abbiamo tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche più importanti, come la capacità del serbatoio, la potenza, il display, per quanto riguarda la visualizzazione, ma anche l’operatività. Siamo certi che una panoramica completa vi farà scegliere il prodotto giusto per le vostre esigenze.

TOP-10 migliori deumidificatori 2024

Migliori Deumidificatori

1. Olimpia Splendid 01958 Aquaria Slim 14 P | Meglio di meglio

Capacità: 2 litri

Dimensioni: 18,5 x 27,6 x 50 cm; 9,5 kg

Potenza: ‎280 watt

Funzioni extra: Pure System, filtro antipolvere.

Il deumidificatore Olimpia Splendid 01958 Aquaria Slim 14 P si affaccia sul mercato dimostrando di essere un dispositivo piuttosto compatto e sufficientemente elegante da poter essere esibito nella propria abitazione o in ufficio. È progettato per migliorare la qualità dell’aria, soprattutto all’interno dei diversi ambienti domestici. Possiede una capacità di deumidificazione pari a 14 litri al giorno. Le sue funzioni principali sono pensate per ridurre efficacemente l’umidità e prevenire la formazione di muffe e funghi, rendendo l’ambiente sensibilmente più sano e confortevole. Il display digitale e il timer programmabile sono veramente molto facili da utilizzare.

Il punto di forza è sicuramente quello di migliorare la qualità dell’aria, riducendo i livelli di umidità e prevenendo problemi legati alla condensa che si tende a formare nel proprio appartamento. Perfetto, dunque, per gli ambienti umidi come bagni, cucine e cantine, oltre che per qualsiasi altra sala. La tanica semi-trasparente, rende molto facile riuscire a calcolare il livello dell’acqua presente. Ottimo anche il design slim.

Pro

Pratico e versatile;

Si trasporta facilmente grazie alla comoda maniglia;

Digital touch display molto elegante;

Facile da usare.

Contro

Volume del serbatoio di 2 litri;

Rumoroso: durante le ore notturne può dare fastidio.

2. Pro Breeze Deumidificatore 20L | Miglior con display digitale

Capacità: 5,5 litri

Dimensioni: ‎38,5 x 25,2 x 65,5 cm; 13,6 kg

Potenza: 450 Watt

Funzioni extra: Scarico continuo, Timer, Portatile, Display digitale

Il Pro Breeze Deumidificatore 20L risulta essere un potente ed efficiente dispositivo progettato in primis per ridurre l’umidità all’interno di un’abitazione e migliorare la qualità dell’aria in spazi con una superficie fino a circa 30 m². Dispone di un design moderno e compatto, al quale si abbina un display a LED intuitivo, rende il suo utilizzo semplice e pratico.

Una delle caratteristiche che più si apprezzano, è sicuramente la sua elevata capacità di deumidificazione, che è in grado di calmierare la formazione di muffe e migliora di fatto la salubrità dell’ambiente. Molto utile anche per chi è costretto a stendere i panni in casa, dato che abbassa l’umidità scaturita dai vestiti bagnati. Buono il lavoro del filtro antibatterico che fa si che l’aria sia pulita e priva di allergeni. Buona la silenziosità in fase di attivazione. Permette il riposo tranquillo, senza disturbare.

Pro

Copre una buona superficie;

Risulta essere abbastanza silenzioso.

Contro

Serbatoio si riempie in fretta;

Diverse parti in plastica.

3. De’Longhi DDSX220 Tasciugo AriaDry | Deumidificatore con timer

Capacità: 5 litri

Dimensioni: 8 x 5 x 31 cm; 10 kg

Potenza: 430 Watt

Funzioni extra: Funzione antigelo, Purificatore

Il De’Longhi DDSX220 Tasciugo AriaDry è un deumidificatore decisamente potente e versatile, anche facile da trasportare, grazie alle pratiche rotelle. Con una capacità di 5 litri, questo dispositivo è capace di gestire un livello di umidità piuttosto considerevole. Questo lo rende una buona scelta anche per chi ha necessità di usarlo in un ambiente un po’ più grande della norma.

Davvero molto apprezzata è la sua funzione antigelo che consente al dispositivo di funzionare efficacemente anche in ambienti con basse temperature. Inoltre, l’azione del purificatore integrato aiuta senza dubbio a migliorare la qualità dell’aria, riducendo in maniera sensibile sia gli allergeni che le impurità. Di certo una caratteristica molto apprezzata da parte di chi soffre di allergia. Ottima anche la funzione di asciugatura dei vestiti.

Pro

Design pratico;

Rotelle e maniglia per spostamento;

Buona capacità.

Contro

Prezzo un po’ alto.

4. Ariston Deos 12 | Deumidificatore portatile

Capacità: Fino a 12 litri al giorno

Dimensioni: ‎36 x 25,3 x 44 cm; 11,4 kg

Potenza: 250 Watt

Funzioni extra: Extra silenzioso, funzione anti-muffa

Questo deumidificatore è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione efficace e conveniente per problemi di umidità. Acquistato per eliminare la muffa nel bagno, ha risolto il problema con successo. Ora lo utilizziamo a rotazione in tutte le stanze della casa, dimostrando sempre ottime prestazioni. È dotato di rotelle per uno spostamento agevole e di un pratico maniglione per il trasporto a mano, grazie al suo peso contenuto.

Pur non essendo completamente silenzioso, il livello di rumore è accettabile e non disturba la vita domestica. Il deumidificatore offre tre opzioni di livelli di deumidificazione (40%, 50% o 60%) e una modalità “intelligente” indicata da un’icona a goccia, che consente lo spegnimento automatico una volta raggiunta l’umidità ideale. Questo dispositivo combina funzionalità e facilità d’uso, rendendolo una soluzione pratica e affidabile per mantenere un ambiente sano in casa.

Pro

Funzione anti-muffa;

Livello di rumorosità basso.

Contro

Bisogna tenere conto del peso;

Potenza non elevatissima.

5. TROTEC Deumidificatore elettrico TTK 66 E | Miglior garanzia

Capacità: 24 litri

Dimensioni: ‎24 x 69 x 2,5 cm; 15 kg

Potenza: 440 Watt

Funzioni extra: Eliminazione automatica dell’umidità

Questo pratico deumidificatore domestico risulta essere davvero l’ideale per ambienti che hanno una superficie fino a 31m². Viene progettato per ridurre l’umidità e prevenire la formazione di muffe e allergeni. Include una pratica funzione di asciugabiancheria, che lo rende versatile per diverse esigenze di tutti i giorni. Il dispositivo è completamente assemblato con rotelle e maniglie per un facile trasporto, anche se si consiglia di sollevarlo per evitare danni ai pavimenti.

Offre cinque modalità di funzionamento: deumidificazione regolabile tra il 30% e l’80%, modalità automatica con impostazione al 55%, asciugabiancheria, funzionamento continuo e purificazione dell’aria. È dotato di un timer per lo spegnimento automatico a intervalli di un’ora. L’igrometro integrato e il display elettronico facilitano il monitoraggio dell’umidità, con un indicatore LED che segnala i livelli di umidità attuali.

Con un consumo energetico di soli 0,3 kW/h, il Trotec TTK 53 è anche economico. La sua tanica da 5,5 litri è ampia e facile da svuotare, con la possibilità di un collegamento continuo a uno scarico esterno. Silenzioso e efficiente, questo deumidificatore è un’ottima soluzione per mantenere un ambiente salubre e confortevole in casa.

Pro

Ottima capacità del serbatoio;

Molto potente;

Ottimo risparmio energetico.

Contro

Costo leggermente elevato.

6. COMFEE’ Deumidificatore Casa Muffa | Miglior rapporto qualità/ prezzo

Capacità: 10 litri

Dimensioni: ‎32 x 21,5 x 42 cm; 11,3 kg

Potenza: 340 Watt

Funzioni extra: Scarico continuo, filtro lavabile, sbrinamento automatico

Il deumidificatore COMFEE’ è il prodotto che dovreste comprare se siete alla ricerca di una soluzione efficiente e silenziosa per rimuovere l’umidità dall’aria. Con una capacità di rimozione di 10 litri al giorno, è ideale per stanze fino a 16㎡ come camere da letto, bagni, cantine e lavanderie. Il design compatto permette di adattarlo facilmente a diverse stanze della casa. Data la sua limitata capacità, per ambienti più grandi, potreste anche valutare l’acquisto di più di un prodotto.

Sono disponibili due modalità di deumidificazione, normale e continua, per soddisfare esigenze diverse. Inoltre, il deumidificatore utilizza il refrigerante naturale R290, che ha un impatto minimo sul riscaldamento globale, contribuendo a una scelta ecologica. Con un consumo energetico di soli 340 watt, è anche economico e aiuta a risparmiare sulle bollette elettriche.

Un ulteriore vantaggio è il filtro lavabile, che rimuove efficacemente polvere e polline dall’aria, migliorando la qualità dell’aria e fornendo un ambiente più salubre. Nel complesso, il deumidificatore COMFEE’ è una soluzione pratica e rispettosa dell’ambiente per mantenere il giusto livello di umidità in casa.

Pro

Filtro lavabile;

Abbastanza potente;

Facile da trasportare.

Contro

Efficace solo all’interno di un ambiente piuttosto limitato.

7. De’Longhi Tasciugo AriaDry DEXD216RF | Miglior con filtrazione

Capacità: 16 litri

Dimensioni: ‎22 x 34 x 51 cm; 10,5 kg

Potenza: 300 Watt

Funzioni extra: Serbatoio removibile

Il deumidificatore portatile Tasciugo De’ Longhi è una soluzione eccellente per eliminare l’umidità in eccesso dall’aria, pronto a risolvere qualsiasi tipo di problema legato all’umidità e alla muffa. Grazie alla sua potente azione, rimuove fino a 16 litri di umidità al giorno, rendendo la tua casa un luogo sano e confortevole tutto l’anno. È ideale per stanze grandi, con una capacità di coprire ambienti fino a 75 m³.

La funzione Laundry è particolarmente utile per asciugare velocemente il bucato, ottimizzando il flusso d’aria e riducendo il tempo di asciugatura del 50% rispetto ai metodi tradizionali. Il deumidificatore è realizzato con almeno il 30% di plastica riciclata, rendendolo una scelta sostenibile. Il sistema di filtrazione dell’aria a triplo stadio comprende un filtro antipolvere lavabile, un filtro antiallergico e un filtro antiodore a carboni attivi, garantendo aria pulita e priva di allergeni.

Pro

Funzionale opzione “Laundry”;

Eco-sostenibile;

Filtro antipolvere.

Contro

Prezzo leggermente sopra la media.

8. IAB Deumidificatore Casa | Opzione silenziosa

Capacità: ‎1200 Millilitri

Dimensioni: ‎18,1 x 12,5 x 27 cm; 2,02 kg

Potenza: 30 Watt

Funzioni extra: Rimozione automatica dell’umidità, serbatoio removibile

Si tratta di un deumidificatore domestico che sfrutta la tecnologia di condensazione dei semiconduttori per ridurre efficacemente l’umidità in una stanza fino al 30%, ideale per mantenere un ambiente salubre. Ad una temperatura di 30°C e un’umidità relativa dell’80%, è in grado di raccogliere 500 ml di acqua al giorno, assorbendo l’umidità in eccesso e rilasciando aria fresca. Con un consumo energetico di soli 0,72 kWh in 24 ore, è anche molto efficiente.

Il design silenzioso, con un livello di rumore di soli 25 dB, garantisce un ambiente tranquillo sia durante il giorno che di notte, senza disturbare il lavoro, lo studio o il sonno. Il serbatoio dell’acqua da 1200 ml evita frequenti svuotamenti e, quando è pieno, il dispositivo si spegne automaticamente, attivando un indicatore LED rosso e un allarme sonoro per avvisare che il serbatoio deve essere svuotato. Facile da trasportare, grazie anche a dimensioni e peso assai ridotte.

Pro

Compatto e pratico da trasportare;

Abbastanza silenzioso.

Contro

Serbatoio piccolo;

Potenza ridotta.

9. CONOPU DH-CS02 | Deumidificatore con spegnimento automatico

Capacità: ‎2300 Millilitri

Dimensioni: ‎30,5 x 15,3 x 22,3 cm; 2,15 kg

Potenza: –

Funzioni extra: Timer, modalità di sospensione, auto sbrinamento

Deumidificatore di piccole dimensioni è progettato per affrontare efficacemente l’umidità in eccesso in vari ambienti domestiche e dispone anche di sbrinamento automatico.

Il deumidificatore offre tre modalità di lavoro per adattarsi alle diverse esigenze: la modalità “Strong” per prestazioni massime di deumidificazione, la modalità “Sleep” per un funzionamento silenzioso e a bassa potenza durante la notte, e la modalità “Auto” che mantiene l’umidità sotto il 50% RH. Di fatto è anche possibile impostare un timer per lo spegnimento automatico dopo 8, 12, 24 o 48 ore, rendendolo sicuro e comodo da utilizzare anche di notte o quando si è fuori casa.

Pro

Dimensioni ridotte;

Pratico da spostare;

Auto sbrinamento.

Contro

Potenza non pervenuta;

Area di azione ridotta.

10. OMISOON Deumidificatore | Miglior opzione mini

Capacità: 1200 ml

Dimensioni: ‎14,2 x 16,2 x 27,8 cm; 1,4 kg

Potenza: 40 Watt

Funzioni extra: Spegnimento automatico

Il serbatoio d’acqua in dotazione di questo deumidificatore è da 1200 ml e può agire su in quantitativo fino a 500 ml al giorno. Grazie alla sua trasparenza permette di monitorare facilmente il livello dell’acqua e dispone anche di un sistema di spegnimento automatico, segnalato da una luce di colore rosso.

Il livello di rumore è inferiore a 43 dB, garantendo un’operazione silenziosa che non disturba le attività quotidiane. Presenta anche una funzione di sbrinamento automatico e si innesta quando la sonda di temperatura rileva brina sulla lastra di condensazione, il dispositivo attiva automaticamente lo sbrinamento e riprende la deumidificazione una volta che la temperatura torna a salire. Il deumidificatore è fornito di sette luci LED di vari colori, che possono cambiare continuamente o rimanere fisse su un colore specifico. Durante la notte, queste luci possono essere utilizzate per creare un’illuminazione confortevole e decorativa. Inoltre, è anche dotato di una pratica funzione di spegnimento automatico che vi toglierà la preoccupazione di dover interrompere il suo flusso manualmente.

Pro

Piccolo;

Portatile;

Dotato di led colorati e di spegnimento automatico.

Contro

Potenza relativamente contenuta.

Caratteristiche chiavi

Ci sono tutta una serie di caratteristiche che vanno prese in considerazione prima di acquistare un deumidificatore. Tra queste, sicuramente la capacità, la portabilità e il design, il livello di rumore e qualsiasi funzionalità aggiuntiva.

Capacità

La capacità si misura in litri. Ci sono modelli che vanno da un minimo di meno di un litro fino ad un massimo di 16 litri, o talvolta anche più. Maggiore sarà la capienza del serbatoio, più grande sarà la quantità di acqua che potrà essere contenuta e di conseguenza di umidità catturata in casa.

Dimensioni

L’importanza delle dimensioni dipenderà certamente da dove andrà posizionato il deumidificatore. Essere in grado di mimetizzarsi bene in un ambiente casalingo o di lavoro è molto importante. Per questo, considerate bene lo spazio che avete a disposizione.

Potenza

La potenza determinerà l’efficacia del vostro deumidificatore. Per un ambiente piccolo, come una stanza, non ci sarà bisogno di una potenza elevata. Al contrario, per un ufficio spazioso, la potenza giocherà un ruolo fondamentale.

Rumorosità

Questa caratteristica interesserà molto probabilmente di più chi ha interesse a usare il deumidificatore in casa, soprattutto durante la notte. In questo caso, accertatevi che la rumorosità non sia eccessiva, per poter dormire sonni tranquilli.

Timer

In caso di vostra assenza da casa o per regolare l’umidità all’interno del vostro ufficio, la possibilità di impostare un timer risulta fondamentale. Controllate bene fino a quante ore sarà possibile impostarlo, per fare in modo di ottenere il massimo dal vostro prodotto.

Facilità di trasporto

Avere a disposizione delle rotelle e una maniglia per poter spostare il deumidificatore sarà la marcia in più che vi serve per godere al massimo delle sue funzionalità in tutta la casa. Passare da un ambiente all’altro in tutta facilità è decisamente molto importante.

Funzioni extra

Tra le funzioni certamente più apprezzate ci sono quelle dell’auto sbrinamento, dello spegnimento automatico e della capacità di eliminare la muffa all’interno di quegli ambienti che risultano essere particolarmente umidi.

Poter regolare un orario ben preciso all’interno del quale il deumidificatore potrà accendersi e spegnersi e operare al meglio è sicuramente molto apprezzato.

L’eliminazione della muffa, che causa sempre più problemi a tante persone è uno dei fattori chiave per la scelta definitiva del proprio deumidificatore.

Il modello OMISOON Deumidificatore 1200 ml è molto apprezzato da chi ha degli spazi piccoli da gestire e non avrebbe modo di inserire all’interno del proprio appartamento un prodotto più grande.

Chi invece ha a disposizione molto spazio o vuole comprare un prodotto per l’ufficio che possa coprire una superficie ben maggiore, dovrebbe prendere in considerazione De’Longhi Tasciugo AriaDry Multi Deumidificatore DEXD216RF, che ha una capacità di ben 16 litri. Apprezzabile da chi non vuole pensieri e non deve costantemente monitorare il serbatoio.

Conclusioni

Se siete dunque alla ricerca dei migliori deumidificatori, avrete sicuramente trovato le caratteristiche che possano aiutare ad orientarsi all’interno del vasto panorama dei prodotti messi a disposizione.

Vanno di certo considerate alcune priorità, come la grandezza dello spazio interno che si intende deumidificare. Anche l’utilizzo che se ne fa, ovvero se sarà il caso di usarlo per asciugare solamente la biancheria stesa all’interno, eliminare la muffa presente in stanze come bagni od altro o solamente rendere l’aria più respirabile e pura.

Bisognerà anche tenere in considerazione tutta una serie di funzionalità aggiuntive che la maggior parte dei prodotti dispone. Dal timer che si può impostare (talvolta anche a distanza), alle luci a led che possono dare un tocco di colore all’ambiente, alla funzione di auto sbrinamento o anche solo alla segnalazione che indica che è arrivato il momento di svuotare il serbatoio.

Di certo, il fattore che anche non si deve mai trascurare è il prezzo. Le molte offerte disponibili online in diversi periodi di tempo, renderanno l’acquisto sicuramente alla portata di tutti, ma molto dipenderà dal modello scelto.

Domande frequenti

Deumidificatore o condizionatore?

Ovviamente una qualsiasi scelta, dipenderà dalle tue specifiche esigenze di comfort domestico. Nel caso si voglia abbassare la temperatura dell’aria durante le giornate calde, il condizionatore è di certo la migliore tra le soluzioni, a patto di essere pronti a spendere una cifra ragguardevole e/o essere disposti a sostenere anche eventuali costi di installazione.

Naturalmente, se il problema da risolvere riguarda l’umidità o se si vuole anche solo accelerare i tempi di asciugatura della biancheria, un deumidificatore potrebbe rivelarsi la scelta migliore anche per risparmiare un po’ di denaro.

Quanto consuma e come funziona un deumidificatore?

In linea di massima, il consumo energetico di un deumidificatore varia in base alla capacità e all’efficienza del modello. Considerando un fattore medio, possiamo affermare che un deumidificatore domestico consuma tra 200 e 500 watt all’ora. Ad esempio, un deumidificatore da 300 watt che funziona per otto ore al giorno consuma circa 2,4 kWh al giorno. Su base mensile, questo si traduce in un consumo di circa 72 kWh, che può influire sulla bolletta elettrica, ad ogni modo, sicuramente un po’ meno di un condizionatore.

Esistono tuttavia dei modelli decisamente più modesti da un punto di vista del consumo dei watt, che può arrivare addirittura a soltanto 30 watt.

Avere a disposizione un timer, per fare in modo di limitarne il consumo è certamente una buona idea per risparmiare qualcosa.